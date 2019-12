Mov Crăciun și Digi24 au ajuns anul acesta la copiii și familiile sprijinite de Hope and Homes for Children România

“Sărbătorile se petrec în familie”. Așa se spune la noi și așa ne-am dori. În realitate, pentru prea mulți dintre copiii României, familia e departe. Separați de sărăcie și lipsuri sau înstrăinați din cauza imigrației masive, copiii îi scriu Moșului că, înainte de orice altceva, își doresc să-și revadă părinții, frații, familia.

Cu sprijinul Fundației Hope and Homes for Children România, “Mov Crăciun”, campania pe care Digi24 o organizează de cinci ani în sprijinul celor vulnerabili, a ajuns la copiii și tinerii care au crescut sau trăiesc departe de familiile naturale, departe de noi toți.

Poveștile de viață ale tinerilor care au crescut fără părinți și care astăzi sunt, la rândul lor, mame sau tați sau își doresc să devină, vor fi spuse la Digi24 de “Mov Crăciun” în fiecare zi, din 18 până în 25 decembrie 2019.

De la Baia Mare la Iași, de la Sighet la Târgu Frumos și până în București, corespondenții locali Ioana Mihalca, Carmen Ciocan și reporterul Ana Maria Tuică au călătorit între orfelinatele învechite și casele de tip familial dezvoltate de Hope and Homes for Children pentru a le dărui copiilor ceea ce au mai mare nevoie, un cămin pe care să-l poată numi “acasă” și o atmosferă apropiată de cea din familie.

Jurnaliștii Digi 24 au ajuns și la familii aflate în programul de prevenire a separării copilului de familie, pe care Fundația le ajută să își păstreze copiii alături, să nu ajungă să fie plasați în grija statului, în orfelinate, unde au mâncare, dar sunt privați de afecțiune. Nu au fost ocoliți nici tinerii pe care Fundația îi ajută, prin programele sale, să își găsească drumul în viață. La toți acești copii și tineri, Digi24 a adus anul acesta „magia”, iar Mov Crăciun a venit pentru a însenina și viețile lor atât de încercate.

Teodora Tompea, Andreea Brașovean, Ioana Ciurlea, Carla Tănasie, Claudiu Pândaru și colegii de la Digi Sport, Camelia Bălțoi și Radu Naum, și Digi FM, Cătălin Striblea, Bogdan Miu, Beatrice Ghiciov și Bogdan Ciuclaru, au fost mesagerii lui Mov Crăciun la Casa de Tip Familial „Cavalerii” din București.

Jurnaliștii au împodobit bradul împreună cu cei mici și au cântat colinde alături de un grup de colindători format din actori ai teatrelor Excelsior și Mic, dar și independenți, o inițiativă a actorului Alex Călin, susținător Hope and Homes for Children. Sub bradul “cavalerilor” și-au găsit locul cadourile din scrisorile trimise de copii Moșului.

„Parteneriatul cu Digi24 ne onorează, pentru că aduce în atenția românilor poveștile emoționante ale copiilor, tinerilor și familiilor pe care le ajutăm. Fiecare poveste e un roman în sine și fiecare lacrimă din ochii lor, de bucurie sau de tristețe, ne amintește că nu timpul le rezolvă pe toate, ci noi, oamenii. Împreună, putem face din lumea asta în care trăim un loc mai bun și, astfel, cei mai vulnerabili dintre copii au și ei o viață frumoasă. O viață în care cuvintele iubire și speranță nu le sunt străine, iar acasă nu e doar un vis. Priviți-le poveștile, difuzate de Digi 24, în Campania «Mov Crăciun»”, a spus Ștefan Dărăbuș, Director Regional Hope and Homes for Children, Europa Centrală și de Sud.

“Sunt zeci de mii de copii în România pentru care Crăciunul în familie ar fi cel mai bun dar de la Moș Crăciun. Pentru prea mulți, este și darul imposibil. Sunt aproape 60 de mii de copii abandonați, orfani sau victime ale abuzurilor. Li se spune copiii din grija statului. Deseori, asta înseamnă, din nefericire, în grija nimănui. Din fericire, mulți intră în grija unor oameni pentru care binele lor este cea mai importantă misiune. La acești copii ne gândim anul acesta, de Crăciun. La ei mergem, anul acesta, cu Mov Crăciun”, a spus Ana Maria Tuică, jurnalist Digi24. Campania “Mov Crăciun” își propune să aducă în atenția publicului situații din societatea românească a căror rezolvare se poate găsi cu ușurință, atunci când suntem solidari.

În anul 2000, în România, aproape 100.000 de copii trăiau în instituții de tip vechi (orfelinate). În prezent, mai puțin de 6.000 sunt încă instituționalizați. Misiunea fundației Hope and Homes for Children este închiderea tuturor orfelinatelor din România până în 2026.

Telespectatorii care doresc să sprijine copiii și familiile prezentate în reportajele din campania “Mov Crăciun” și Fundația Hope and Homes for Children sunt invitați să scrie la adresa redacție@digi24.ro sau să trimită mesajul HOPE la numărul 8844, pentru o donație lunară de 2 EURO.