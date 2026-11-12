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Municipiul Iaşi se constituie parte civilă în Dosarul Păcura, în care este cercetat şi primarul Mihai Chirica. Reacția edilului

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Primarul Iașiului, Mihai Chirica.
Primarul Iașiului, Mihai Chirica. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
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Consilierii locali ieşeni au votat proiectul prin care municipiul Iaşi se constituie parte civilă în Dosarul Păcura, în care este cercetat şi edilul Mihai Chirica, astfel încât prejudiciul de două milioane de lei să poată fi recuperat de la persoanele vinovate. Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat că instituţia pe care o conduce nu a gestionat nicio cantitate de păcură şi că nu a furat-o nimeni.

Proiectul a fost iniţiat de consilierii locali USR Dragoş Popa şi Ovidiu Bulgariu şi a fost votat joi într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Iaşi, notează News.ro.

Edilul Mihai Chirica nu a fost prezent la şedinţă. Toţi consilierii au votat în favoarea proiectului, cu excepţia reprezentantului PMP.

PSD a propus iniţial ca decizia privind constituirea municipalităţii ca parte civilă să fie luată după începerea procesului în instanţă, dar amendamentul social-democraţilor a fost respins în plenul Consiliului Local.

Consilierul USR Dragoş Popa a afirmat că a iniţiat acest proiect pentru că administraţia locală trebuie să apere interesele ieşenilor, nu să stea deoparte.

„Am văzut încercarea PSD de a amâna acest demers, însă amendamentul lor a fost respins. Municipiul Iaşi va putea solicita recuperarea banilor în cadrul dosarului penal. Vom urmări ca această decizie să fie pusă în aplicare”, a declarat consilierul Dragoş Popa.

Primarul Mihai Chirica a reacţionat, într-o postare pe Facebook, afirmând că instituţia pe care o conduce nu a gestionat nici o cantitate de păcură şi că nu a furat-o nimeni.

„Repet clar şi răspicat pentru toţi ieşenii: Nu a luat Primăria păcura acasă! Nu a gestionat Primăria nicio cantitate de păcură! Nu a furat-o nimeni din Primărie şi nu a vândut-o nimeni, dimpotrivă am fost obligaţi să o plătim! Este vorba strict despre o neînţelegere pe proceduri contabile între două instituţii publice. Această problemă comercială se rezolvă în instanţa civilă/comercială – proces pe care Primăria l-a deschis deja, încă dinainte de declanşarea acestei anchete-spectacol”, a scris pe Facebook edilul Mihai Chirica.

El a precizat că se consideră nevinovat şi „în această poveste cu subiectul păcurii”.

„Experienţa ultimilor ani ne arată limpede cum sfârşesc aceste scenarii: după ce trece fumul mediatic şi se sting reflectoarele, astfel de dosare ajung să fie desfiinţate tot în sălile de judecată, cu sentinţe definitive de achitare — din păcate, însă, cu resurse uriaşe, timp şi bani publici cheltuiţi inutil în urmărirea unor himere”, a adăugat Mihai Chirica.

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, este urmărit penal de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave în dosarul Păcura, referitor la dispariţia unei cantităţi importante de păcură din depozitele CET Iaşi.

Pe 6 octombrie, Chirica a fost audiat de procurorii DNA şi i s-a comunicat faptul că a devenit inculpat, după ce a mai fost audiat la DNA în calitate de martor. În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi alţi funcţionari ai Primăriei Iaşi.

„La data de 27 mai 2022, inculpatul Chirica Mihai, în calitate de primar şi ordonator principal de credite, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi aprobat, cu încălcarea dispoziţiilor legale, efectuarea unei plăţi în valoare de 2.036.882 lei din bugetul local în beneficiul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.), reprezentând o achiziţie presupus fictivă a unei cantităţi de 542 tone de păcură, constatată anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat păstrat în depozit la S.C. TERMO SERVICE S.A. Iaşi (societate subordonată Consiliului Local Iaşi)”, arătau procurorii.

Potrivit acestora, aprobarea plăţii respective, cu încălcarea legii, ar fi fost înlesnită prin activitatea anterioară desfăşurată de funcţionarii din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iaşi, pe baza unor documente care ar fi atestat existenţa şi recepţia cantităţii de păcură, deşi aceasta nu exista de fapt.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpatului Chirica Mihai, precum şi altor inculpaţi.

Editor : B.E.

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