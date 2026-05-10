Peisaj dezolant pe Dunăre, din cauza secetei. La Piscu Vechi, în Dolj, nivelul apei a scăzut atât de mult încât s-au format insule de nisip. Probleme sunt și la Calafat, unde debitul este la jumătate din normalul perioadei. Specialiștii avertizează că bacul de la Bechet ar putea fi suspendat, dacă nu va ploua suficient în următoarele zile.

Lipsa ploilor din ultima perioadă a făcut ca debitul Dunării să scadă drastic, de la o zi la alta. Fluviul care, de obicei, umple întreaga lățime a albiei, lasă acum la vedere bancuri uriașe de nisip. În unele locuri, apa poate fi traversată la pas.

„Dunărea, în localitatea Piscu Vechi din județul Dolj, a scăzut foarte mult. În această zonă au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar în jur sunt foarte multe insulițe de nisip”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Nu prea a fost așa scăzută în mai. Înainte, în mai, venea apa, dar acum n-a mai venit deloc”, spune un localnic.

„N-a fost niciodată așa. Mai târziu, vara, dar acum... Foarte scăzută, e la maxim! Ce să mai?! Scăzută rău”, constată cineva.

„Timpul ăsta cum este - când plouă, când nu plouă. De obicei, scade vara”, spune altcineva.

Probleme sunt și la Calafat, unde debitul abia ajunge la 2.630 mc/s, la jumătate față de normalul perioadei.

„Debitul mediu multianual trebuia să fie undeva la 6.600 de mc/s, dar lipsa precitipațiilor din bazinul superior al Dunării a făcut ca în această perioadă să avem un debit foarte scăzut”, a declarat, pentru Digi24, Dan Naicu, director al Administrației Bazinale de Apă Jiu (Apele Române Jiu).

Dacă Dunărea continuă să se retragă în ritmul actual, bacul de la Bechet ar putea fi suspendat.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia