Live TV

Video „N-a fost niciodată așa, în luna mai”. Peisaj dezolant pe Dunăre: au apărut insule de nisip la Piscu Vechi, în Dolj

Data publicării:
dunare scazuta
La Piscu Vechi, în Dolj, nivelul apei a scăzut atât de mult încât s-au format insule de nisip. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Peisaj dezolant pe Dunăre, din cauza secetei. La Piscu Vechi, în Dolj, nivelul apei a scăzut atât de mult încât s-au format insule de nisip. Probleme sunt și la Calafat, unde debitul este la jumătate din normalul perioadei. Specialiștii avertizează că bacul de la Bechet ar putea fi suspendat, dacă nu va ploua suficient în următoarele zile.

Lipsa ploilor din ultima perioadă a făcut ca debitul Dunării să scadă drastic, de la o zi la alta. Fluviul care, de obicei, umple întreaga lățime a albiei, lasă acum la vedere bancuri uriașe de nisip. În unele locuri, apa poate fi traversată la pas.

„Dunărea, în localitatea Piscu Vechi din județul Dolj, a scăzut foarte mult. În această zonă au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar în jur sunt foarte multe insulițe de nisip”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Nu prea a fost așa scăzută în mai. Înainte, în mai, venea apa, dar acum n-a mai venit deloc”, spune un localnic.

„N-a fost niciodată așa. Mai târziu, vara, dar acum... Foarte scăzută, e la maxim! Ce să mai?! Scăzută rău”, constată cineva.

„Timpul ăsta cum este - când plouă, când nu plouă. De obicei, scade vara”, spune altcineva.

Probleme sunt și la Calafat, unde debitul abia ajunge la 2.630 mc/s, la jumătate față de normalul perioadei.

„Debitul mediu multianual trebuia să fie undeva la 6.600 de mc/s, dar lipsa precitipațiilor din bazinul superior al Dunării a făcut ca în această perioadă să avem un debit foarte scăzut”, a declarat, pentru Digi24, Dan Naicu, director al Administrației Bazinale de Apă Jiu (Apele Române Jiu).

Dacă Dunărea continuă să se retragă în ritmul actual, bacul de la Bechet ar putea fi suspendat.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
irigatii culturi agricole
A început campania de irigații, momentul din an așteptat cu nerăbdare în agricultură. Cum arată rezerva de apă după iarnă
masina de politie
Tragedii la indigo în Craiova și Vrancea. Doi copii lăsați nesupravegheați au murit înecați
porumb zaharat oltenia
Vremea capricioasă schimbă agricultura din România. Cu ce au înlocuit fermierii din Oltenia culturile de roșii și pepeni din alți ani
varza compromisa
Varza de primăvară, compromisă de vreme. Cum arată acum culturile din Dolj: „Rămânem iar cu ea pe câmp”
CONSTANTA - PORT - CEREALE - 1 AUG 2022
Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-08 at 14.52.17
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar pune o...
suspendare primarii covasna
„Asta nu e o politică: a tăia”. Concedierile din primării, suspendate...
rachete tomahawk lansate de pe mare și de la sol
Capacitatea militară care pune Europa într-un mare dezavantaj față de...
Ultimele știri
Românii își decorează casele și terasele cu plante exotice. Care sunt cele mai populare soiuri: „Rezistă foarte bine la noi în țară”
Schimbarea pașaportului în 2026: Acte necesare, costuri și procedura pentru eliberarea unui nou document
Afaceri profitabile cu miros și aromă de lavandă. Cum a reușit planta decorativă să devină astăzi ingredient în prăjituri și cosmetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București...
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă