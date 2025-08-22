Live TV

Video „N-a vrut să pună peste tot”. Investiția de 120.000 de lei, dintr-o comună din Dolj, care stârnește nemulțumiri printre localnici

Data publicării:
banci la poarta
Primăria din comuna Măceșu de Sus a cumpărat 100 de bănci. Sursa foto: Elena Alexandru / Digi24

Chiar dacă suntem în plină criză economică, autoritățile locale dintr-o comună din Dolj se bucură de cele 100 de bănci cumpărate în luna mai cu nici mai mult, nici mai puțin de 120.000 de lei. Sunt cazuri unde localnicii le-au lăsat și pe cele vechi sau chiar și-au mai adus alte bănci în fața porții, pe lângă cele montate de primărie. Însă nu toți au beneficiat de achiziția autorităților locale.

Reporter: Cât au costat aceste bănci?
Nicu Ciprian Marian, primar Măceșu de Sus: 1 miliard 200, cu tot cu TVA, cu montaj cu tot. 12 milioane banca, cu tot cu TVA.

Atât a dat primăria din comuna doljeană Măceșu de Sus pe cele 100 de bănci montate la porțile localnicilor. Investiția a fost făcută din bugetul local. Nu toți au fost, însă, pe listă.

Localnic: Nu sunt la toate casele, că sunt multe pustii. Eu nu, am un stâlp din ăsta de ciment. N-a vrut să pună peste tot.

Băncile au fost montate doar pe drumul județean.

Nicu Ciprian Marian, primar Măceșu de Sus: Sunt 170 de case pe linia mare, drumul principal ăsta, dintre care am avut decât 100 de bănci.
Reporter: De unde a pornit zvonul ăsta, că vor plăti oamenii pentru aceste bănci?
Nicu Ciprian Marian, primar Măceșu de Sus: De la anumiți consilieri.
Reporter: Dar nu?
Nicu Ciprian Marian, primar Măceșu de Sus: Nu e nimic, nu!
Reporter: Vor fi gratuite?
Nicu Ciprian Marian, primar Măceșu de Sus: Gratuite, normal! Sunt pe domeniul public, da!

Reporter: De ce ați legat-o?
Localnic: Să nu o ia cineva! Era nevoie să ne facă alte, alte lucruri care sunt importante, nu...
Reporter: Cum ar fi?
Localnic: Cum ar fi să aibă apă potabilă bună.

În comună nu există nici canalizare și nici rețea de gaze.

Localnic: Vedeți pe stâlpi - sunt niște stegulețe, care au costat aproape la fel de mult ca și băncile, undeva la vreo 70 de mii de lei. Investiție așa care, să zicem, n-a adus nicio îmbunătățire localității a fost o renovare a fântânilor din localitate. A costat undeva la vreo 10 mii de lei o fântână, doar o lavabilă și un acoperiș, fără să se aducă îmbunătățiri la apă.

În Măceșu de Sus trăiesc 1.900 de oameni. Tot aici, în 2021, primăria a împodobit fiecare stâlp din comună cu câte un coș de gunoi.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

