Cei șapte suspecți acuzați că au atacat cu pietre, bâte și topoare o ambulanță în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, au contestat măsura arestării preventive.

Șase bărbați și o femeie s-au prezentat miercuri, 19 august, la Tribunalul Cluj, unde magistrații urmează să analizeze contestațiile formulate împotriva deciziei Judecătoriei Dej.

Cei șapte suspecți cer să fie eliberați din arest

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, este vorba despre Covaci Laura, Lăcătuș Dragomir, Covaci Adinor, Lăcătuș Dacian, Covaci Sibian, Lăcătuș Sabin și Lăcătuș Marius, transmite monitorulcj.ro.

Judecătoria Dej a dispus, în 10 august, arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor șapte persoane. Aceștia au contestat măsura și cer să fie cercetați în libertate, o decizie urmând să fie luată de Tribunalul Cluj. Unul dintre cei care a atacat ambulanța a declarat înainte de a intra in sală că gestul său a fost făcut „din prostie”.

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Amintim, incidentul s-a produs în seara zilei de 8 august, în localitatea Căprioara. Potrivit anchetatorilor, două autoturisme ar fi fost poziționate pe DJ 109A astfel încât să împiedice deplasarea ambulanței.

Ulterior, echipajul medical ar fi fost atacat cu pietre, bâte, pari, topoare și o lopată. Autospeciala a fost avariată, iar șoferul ambulanței a fost rănit după ce a fost lovit cu o piatră.

Una dintre rudele inculpaților a declarat, în apărarea tinerilor, că „n-o făcut cu atenție” și speră ca cei șapte să scape de arestul preventiv. Aceeași rudă, continuă să spună, totuși, că „au fost mai multe cazuri în care au fost furați copii și la București și în alte sate”.

Pus în fața faptului că ambulanța neagră era de fapt albă, ruda inculpaților a încercat să-i scuze spunând că „era noapte”.

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Editor : A.R.