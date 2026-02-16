Live TV

NASA a lansat două rachete din Alaska pentru a studia aurorele boreale

Data actualizării: Data publicării:
aurora boreala alaska
Cort galben iluminat și spectaculoasa auroră boreală în Arctica din Alaska. Foto: Getty Images
Din articol
Misiunea GNEISS analizează curenţii electrici din auroră Scanare 3D a mediului electric al aurorei

NASA a lansat două rachete din Alaska pentru a obţine mai multe date cu privire la „circuitele electrice” ale aurorelor boreale, spectacolele de lumini care se produc atunci când vântul solar intră în contact cu atmosfera terestră, a transmis Space.com.

În cadrul misiunilor, trei rachete de sondare suborbitale au fost lansate de la Poker Flat Research Range, lângă Fairbanks, Alaska, încărcate cu echipamente ştiinţifice, care au zburat în atmosferă pentru o perioadă scurtă de timp pentru a colecta date.

Misiunea Black and Diffuse Auroral Science Surveyor (BADASS) a fost lansată în dimineaţa zilei de 9 februarie pentru a studia aurorele negre, un eveniment care are loc atunci când electronii se ridică în spaţiu, în loc să coboare spre Pământ, cum se întâmplă în cazul aurorelor obişnuite.

Racheta a atins o altitudine de 360 km. Investigatorul principal al misiunii BADASS, Marilia Samara, a declarat că totul a mers conform planului şi că instrumentele ştiinţifice de pe rachetă au funcţionat conform aşteptărilor, colectând date de înaltă calitate pe care NASA le poate folosi pentru a studia aurorele negre şi cauzele inversării fluxului de electroni.

Misiunea GNEISS analizează curenţii electrici din auroră

Misiunea Geophysical Non-Equilibrium Ionospheric System Science (GNEISS) a folosit o pereche de rachete de sondare într-o misiune mai amplă de creare a unei „scanări CT” a curenţilor electrici care circulă în aurora boreală.

Rachetele GNEISS au fost lansate una după alta pe 10 februarie şi au atins altitudinea maximă de 319 km. Lansările pentru misiunea GNEISS au decurs conform planului, colectând date pe care NASA le va folosi pentru a examina mecanismele interne ale aurorelor.

„Vrem să ştim cum se răspândeşte curentul în jos prin atmosferă”, a declarat Kristina Lynch, investigator principal GNEISS şi profesor la Dartmouth College, într-un comunicat NASA.

Scanare 3D a mediului electric al aurorei

Folosind cele două rachete cu o reţea de receptoare terestre, datele colectate în timpul zborului le vor permite cercetătorilor să creeze o vedere tridimensională a mediului electric al unei aurore. „Este practic ca şi cum ai face o scanare CT a plasmei de sub auroră”, a spus Lynch.

Studierea aurorelor este importantă, deoarece acestea sunt asociate cu furtunile geomagnetice, care pot cauza tot felul de probleme tehnice pentru sateliţii din spaţiu şi pot pune în pericol astronauţii. Pe Pământ, furtunile pot duce la pene de curent, pot provoca devieri ale călătoriilor aeriene şi pot interfera cu transmisiile radio.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Destroyed,And,Burned,Houses,In,The,City,War,In,Ukraine
Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor
NASA's Artemis II Moon Rocket SpaceX
SpaceX reia zborurile pe orbită. Când va fi lansată misiunea Crew-12 către Stația Spațială
USA vs Iran
Dosarul nuclear iranian și arsenalul balistic: problemele care complică revenirea la acord. Negocieri cu miză uriașă pentru SUA
blue origin jeff bezos
Blue Origin şi-a suspendat lansările spaţiale turistice. Compania lui Jeff Bezos vrea să ducă oameni pe Lună
Space Launch System Rocket Stands on Complex 39B at The Kennedy Space Center, Florida
NASA amână lansarea misiunii cu echipaj uman spre Lună. Care este motivul
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Deciziile Coaliției, după o ședință de patru ore. Cine scapă de...
trump
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului...
© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
dragos pislaru adrian caciu
Schimb de replici Pîslaru - Câciu pe banii PNRR: „Fie ești habarnist...
Ultimele știri
Tensiuni în Parlament între ministrul Energiei și USR pe tema crizei apei din Curtea de Argeș: Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru
Marco Rubio, mesaj pro-Viktor Orban, la Budapesta. Realegerea lui condiţionează intrarea într-o „epocă de aur” a relaţiilor cu SUA
Copii de 8 ani, exploatați într-o fabrică din Italia. Cei mici mergeau la muncă, alături de părinții lor. Cine era implicat în afacere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Orașul din România unde apare o arenă de lux! Peste 20 de milioane de euro pentru un OZN: ”O minunăție!”
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo
Adevărul
Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în...
Pro FM
Lady Gaga, apariție surpriză la Super Bowl 2026. „Wow! Ce moment! Bad Bunny a convins-o să cânte și să...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
PSD anunță bani mai mulți la pensie și anularea CASS. „Altfel plecăm de la guvernare”. Când se va întâmpla?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online