NASA a lansat două rachete din Alaska pentru a studia aurorele boreale

NASA a lansat două rachete din Alaska pentru a obţine mai multe date cu privire la „circuitele electrice” ale aurorelor boreale, spectacolele de lumini care se produc atunci când vântul solar intră în contact cu atmosfera terestră, a transmis Space.com.

În cadrul misiunilor, trei rachete de sondare suborbitale au fost lansate de la Poker Flat Research Range, lângă Fairbanks, Alaska, încărcate cu echipamente ştiinţifice, care au zburat în atmosferă pentru o perioadă scurtă de timp pentru a colecta date.

Misiunea Black and Diffuse Auroral Science Surveyor (BADASS) a fost lansată în dimineaţa zilei de 9 februarie pentru a studia aurorele negre, un eveniment care are loc atunci când electronii se ridică în spaţiu, în loc să coboare spre Pământ, cum se întâmplă în cazul aurorelor obişnuite.

Racheta a atins o altitudine de 360 km. Investigatorul principal al misiunii BADASS, Marilia Samara, a declarat că totul a mers conform planului şi că instrumentele ştiinţifice de pe rachetă au funcţionat conform aşteptărilor, colectând date de înaltă calitate pe care NASA le poate folosi pentru a studia aurorele negre şi cauzele inversării fluxului de electroni.

Misiunea GNEISS analizează curenţii electrici din auroră

Misiunea Geophysical Non-Equilibrium Ionospheric System Science (GNEISS) a folosit o pereche de rachete de sondare într-o misiune mai amplă de creare a unei „scanări CT” a curenţilor electrici care circulă în aurora boreală.

Rachetele GNEISS au fost lansate una după alta pe 10 februarie şi au atins altitudinea maximă de 319 km. Lansările pentru misiunea GNEISS au decurs conform planului, colectând date pe care NASA le va folosi pentru a examina mecanismele interne ale aurorelor.

„Vrem să ştim cum se răspândeşte curentul în jos prin atmosferă”, a declarat Kristina Lynch, investigator principal GNEISS şi profesor la Dartmouth College, într-un comunicat NASA.

Scanare 3D a mediului electric al aurorei

Folosind cele două rachete cu o reţea de receptoare terestre, datele colectate în timpul zborului le vor permite cercetătorilor să creeze o vedere tridimensională a mediului electric al unei aurore. „Este practic ca şi cum ai face o scanare CT a plasmei de sub auroră”, a spus Lynch.

Studierea aurorelor este importantă, deoarece acestea sunt asociate cu furtunile geomagnetice, care pot cauza tot felul de probleme tehnice pentru sateliţii din spaţiu şi pot pune în pericol astronauţii. Pe Pământ, furtunile pot duce la pene de curent, pot provoca devieri ale călătoriilor aeriene şi pot interfera cu transmisiile radio.

