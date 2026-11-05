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Natalia Intotero: Regret că s-au pierdut foarte mulţi bani din PNRR. Ministerul Mediului a avut peste 3,6 miliarde de euro

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Natalia Intotero
Foto: Natalia Intotero. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a avut la dispoziţie fonduri de peste 3,6 miliarde de euro prin PNRR, din care a reuşit să acceseze puţin peste 1,3 miliarde de euro, a declarat, joi, la Petroşani, ministrul de resort, Natalia Intotero.

Ea a arătat că circa 400 de milioane de euro au reprezentat fonduri pentru reabilitarea unor baraje construite înainte de anul 1989, exemplificând, în acest context, că repararea măştii asfaltice de la barajul Valea de Peşti din Valea Jiului este estimată la circa 10,5 milioane de euro.

„Regret că s-au pierdut foarte mulţi bani din PNRR. Ministerul Mediului a avut peste 3,6 miliarde de euro şi au fost luaţi puţin peste 1,3 miliarde de euro. Foarte mulţi bani s-au pierdut. Şi atunci, vedeţi, trebuie să venim cu soluţii din bugetul de stat. Sper ca pentru următorul cadru multianual, în primul rând, Comisia Europeană să găsească pentru a treia oară înţelegere, deoarece doar masca asfaltică de la barajul Valea de Peşti ajunge undeva la 10,5 milioane de euro. Şi nu este singurul baraj cu probleme", a spus ministrul Mediului, Natalia Intotero, citată de News.ro.

Ministrul Mediului a vizitat, joi, Barajul Valea de Peşti din oraşul Uricani, unde, împreună cu prefectul judeţului Hunedoara, Maria Ştefănie, cu reprezentanţii Sistemului Hidrotehnic Independent (SHI) şi cu cei ai Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), a fost analizată starea infrastructurii hidrotehnice şi stadiul demersurilor pentru realizarea lucrărilor de reparaţii.

Proiectul privind repararea măştii asfaltice a Barajului Valea de Peşti este deja aprobat prin ordin de ministru. În prezent, autorizaţia de construire a fost emisă de Consiliul Judeţean Hunedoara, iar procedura de licitaţie pentru desemnarea constructorului este în desfăşurare.

Realizarea acestei investiţii este esenţială pentru asigurarea siguranţei în exploatare şi menţinerea funcţionalităţii barajului, obiectiv hidrotehnic de importanţă pentru Valea Jiului, se arată într-un comunicat al Prefecturii Hunedoara.

Vizita ministrului Mediului a continuat, joi, vizita în municipiul Vulcan, la depozitul neconform de deşeuri, unde au fost analizate situaţia actuală a amplasamentului şi demersurile necesare pentru închiderea şi ecologizarea acestuia.

Programul primei zile a vizitei în judeţul Hunedoara s-a încheiat la Primăria Municipiului Petroşani, cu o întâlnire de lucru la care au participat primarii localităţilor din Valea Jiului, prefectul judeţului Hunedoara şi reprezentanţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Vizita ministrului Mediului va continua vineri la Deva şi în partea de nord a judeţului Hunedoara.

Editor : A.P.

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