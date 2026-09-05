Navă cu marfă, blocată pe Dunăre, la Ruse. Autoritățile bulgare spun că nu e risc de poluare. Nivelul apei, în continuare foarte scăzut

Nivelul scăzut al apei Dunării continuă să creeze dificultăţi pentru navigaţie, o navă autopropulsată încărcată rămânând blocată în apropiere de Ruse, deşi autorităţile afirmă că în prezent nu există niciun risc de poluare, informează Novinite.

Nivelurile apei pe sectorul bulgăresc al fluviului au înregistrat doar modificări minore în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Agenţiei Executive pentru Explorarea şi Întreţinerea Fluviului Dunărea. La staţia Silistra s-a înregistrat o creştere de 2 centimetri, în timp ce la Novo Selo nivelul apei a rămas neschimbat, notează News.ro.

La celelalte staţii de monitorizare, nivelul fluviului a scăzut uşor, cu 1 până la 2 centimetri. În pofida acestor fluctuaţii reduse, situaţia hidrologică generală rămâne dificilă.

Potrivit informaţiilor furnizate de Direcţia de Supraveghere Fluvială, o navă autopropulsată încărcată a rămas blocată vineri în apropierea unei zone de ancoraj din regiunea Ruse. În momentul incidentului, nava se afla în afara şenalului navigabil.

Autorităţile au precizat că nava nu prezintă risc de poluare. Nu au fost raportate scurgeri sau alte daune asupra mediului în urma incidentului.

Toate restricţiile existente privind pescajul navelor rămân în vigoare pe întregul sector bulgăresc al Dunării. Măsurile sunt legate de nivelul scăzut al apei, care îngreunează navigaţia navelor de marfă.

Cele mai recente măsurători arată că nu s-a produs nicio îmbunătăţire semnificativă a situaţiei hidrologice. Deşi unele staţii au înregistrat creşteri uşoare sau niveluri stabile, aceste variaţii nu au schimbat situaţia generală, iar restricţiile de navigaţie rămân necesare.

Editor : B.E.