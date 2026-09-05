Live TV

Navă cu marfă, blocată pe Dunăre, la Ruse. Autoritățile bulgare spun că nu e risc de poluare. Nivelul apei, în continuare foarte scăzut

Data publicării:
dunare
Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Nivelul scăzut al apei Dunării continuă să creeze dificultăţi pentru navigaţie, o navă autopropulsată încărcată rămânând blocată în apropiere de Ruse, deşi autorităţile afirmă că în prezent nu există niciun risc de poluare, informează Novinite.

Nivelurile apei pe sectorul bulgăresc al fluviului au înregistrat doar modificări minore în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Agenţiei Executive pentru Explorarea şi Întreţinerea Fluviului Dunărea. La staţia Silistra s-a înregistrat o creştere de 2 centimetri, în timp ce la Novo Selo nivelul apei a rămas neschimbat, notează News.ro.

La celelalte staţii de monitorizare, nivelul fluviului a scăzut uşor, cu 1 până la 2 centimetri. În pofida acestor fluctuaţii reduse, situaţia hidrologică generală rămâne dificilă.

Potrivit informaţiilor furnizate de Direcţia de Supraveghere Fluvială, o navă autopropulsată încărcată a rămas blocată vineri în apropierea unei zone de ancoraj din regiunea Ruse. În momentul incidentului, nava se afla în afara şenalului navigabil.

Autorităţile au precizat că nava nu prezintă risc de poluare. Nu au fost raportate scurgeri sau alte daune asupra mediului în urma incidentului.

Toate restricţiile existente privind pescajul navelor rămân în vigoare pe întregul sector bulgăresc al Dunării. Măsurile sunt legate de nivelul scăzut al apei, care îngreunează navigaţia navelor de marfă.

Cele mai recente măsurători arată că nu s-a produs nicio îmbunătăţire semnificativă a situaţiei hidrologice. Deşi unele staţii au înregistrat creşteri uşoare sau niveluri stabile, aceste variaţii nu au schimbat situaţia generală, iar restricţiile de navigaţie rămân necesare.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carte de identitate inquam octav ganea
1
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
2
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
3
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
4
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
anaf captura
5
Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să...
Decizia luată de Rinat Akhmetov, după ce Alexandra Pascal și-a pierdut un picior în urma unui atac cu rachete rusești
Digi Sport
Decizia luată de Rinat Akhmetov, după ce Alexandra Pascal și-a pierdut un picior în urma unui atac cu rachete rusești
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-08-31 203429
Accident naval în Portul Tulcea: un vapor scăpat de sub control a scufundat două bărci și a lovit alte cinci, plus două pontoane
Autostradă Bulgaria
Bulgarii au anunțat când va fi gata primul tronson din autostrada care ar trebui să lege Ruse de Makaza, către Grecia
dunare
Trei utilaje de dragare intervin pentru redirijarea debitelor Dunării spre Cernavodă. Se așteaptă o nouă scădere a nivelului fluviului
dunare
Imagini tulburătoare în Olt. Seceta extremă a transformat Dunărea într-un peisaj dezolant: „Dezastru. E prima dată când o vedem așa”
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Dunărea începe să crească în Bulgaria, dar navigația rămâne dificilă. La Ruse, nivelul apei a scăzut cu 7 centimetri
Recomandările redacţiei
Jared-Kushner-si-Steve-Witkoff.-Foto-Profimedia-e1788527477360
Putin se va întâlni cu emisarii lui Trump și ordonă armatei să nu mai...
profimedia-1051938225
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă...
nbanda anpc oprire activitate
Cinci hoteluri din stațiunea Saturn, închise temporar de ANPC...
canicula val caldura termometru
Început de septembrie cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius...
Ultimele știri
Europa nu ar putea face față unui război de uzură cu Rusia, cred oficialii din domeniul apărării. „Se află într-o perioadă de stagnare”
Ambasadorul SUA în Israel, vizită în Cisiordania. Ce le-a spus palestinienilor americani care au fost ținta violențelor coloniștilor
O „meduză” misterioasă a apărut într-o fotografie de pe Marte. Ce a surprins roverul Curiosity
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este miliardarul care i-ar fi ajutat pe Harry și Meghan să se mute înapoi în Marea Britanie. Tragedia...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut cronica primului său Dinamo – FCSB: „Credeam că Bucureștiul mă înghite”. Cum vede acum...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
„Salariu de 20 de milioane de euro”. Cristi Chivu, super-lovitură dacă va câștiga acest meci
Adevărul
Pensionarii care continuă să lucreze își pot majora pensia. Ce acte sunt necesare și unde se depune cererea
Playtech
De ce nu mai vor românii să plece la muncă în străinătate. Interesul a coborât la minimul ultimului deceniu
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
Pro FM
Katy Perry rupe tăcerea despre despărțirea de Orlando Bloom: „Mi-am dorit întotdeauna o iubire epică”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Un lac faimos din Banatul Montan va rămâne aproape fără apă. De ce este golită controlat acumularea Trei Ape
Newsweek
Când se plătesc pensiile, alocațiile, indeminzațiile, ajutorul de incluziune în septembrie? Lista completă
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”