Nava-şcoală „Mircea" a plecat din Portul Militar Constanţa în marşul internaţional de instrucţie. Urmează să ajungă la New York

Nava-şcoală „Mircea" a plecat din Portul Militar Constanţa în marşul internaţional de instrucţie.

Nava-şcoală „Mircea” a plecat, joi, din Portul Militar Constanţa în marşul internaţional de instrucţie, care anul acesta este transatlantic. Velierul urmează să ajungă, la începutul lunii iulie, la New York, pentru a marca Freedom250, cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite ale Americii.

Nava-şcoală ”Mircea” are un echipaj format 188 de membri, dintre care 75 sunt cadeţi din anul al II-lea de la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi 19 sunt studenţi străini de la academii navale din zece ţări partenere (Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Turcia), care se alătură cadeţilor români pe parcursul marşului.

Acesta este al patrulea marş transatlantic executat de nava-şcoală ”Mircea” până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 şi 2009.

Nava simbol a Forţelor Navale Române va participa la activităţi de instruire pe mare şi de reprezentare în diferite porturi de escală, incluzând şi participarea la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ambasada SUA în România, în contextul în care Statele Unite se pregătesc să sărbătorească 250 de ani de la fondare, portul New York va găzdui o adunare de veliere de amploare, cea mai mare flotilă de veliere din întreaga lume organizată vreodată. Nava-şcoală a României, velierul ”Mircea", a plecat din portul Constanţa pentru a se alătura flotei internaţionale din portul New York, cu scopul de a marca evenimentul întâmpinând Statuia Libertăţii.

Ataşatul naval al Ambasadei SUA în România, comandorul Justin Dargan, a participat la ceremonia de la Constanţa care a marcat plecarea navei ”Mircea” în marşul său internaţional de instrucţie. Programată să aibă loc în perioada 16 aprilie - 16 septembrie, călătoria va include escale în cinci porturi americane: Miami, Norfolk, Baltimore, New York şi Boston.

”Pe măsură ce America se pregăteşte să celebreze cea de-a 250-a sa aniversare, aşteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm nava «Mircea» şi echipajul său în Statele Unite pentru această sărbătoare istorică”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.

”Participarea României la iniţiativa Freedom 250 subliniază puterea durabilă a parteneriatului nostru şi a patrimoniului nostru maritim comun, în timp ce naţiunile aliate se reunesc pentru a onora angajamentul nostru faţă de libertate şi democraţie”, a arătat el.

Velierul ”Mircea" urmează să sosească la New York de Ziua Independenţei şi va rămâne andocat timp de patru zile, înainte de a-şi continua drumul spre ultima oprire, portul Boston. Anterior sosirii în New York, nava va atinge continentul american în portul Miami, în 13 iunie, şi va staţiona, timp de peste o săptămână, între porturile Miami, Norfolk şi Baltimore. Nava va părăsi coasta americană în 16 iulie.

O navă cu trei catarge, cu o lungime de aproximativ 82 de metri, ”Mircea” are ca port de origine Constanţa, la Marea Neagră. Nava are 23 de vele, având o suprafaţă totală de 1.750 de metri pătraţi şi un echipaj format din 80-89 de membri şi 120-140 de cadeţi. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, ”Mircea” este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) şi Sagres (Portugalia). Nava ”Mircea” participă regulat la evenimente internaţionale dedicate velierelor, inclusiv la precedentele festivităţi OpSail din New York.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
nava pe apa
4
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Agricultură
5
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-14T202004.704
Incendiu puternic într-un bloc din Constanța: 160 de oameni evacuați. Patru copii și cinci adulți la spital. Un bărbat în stare critică
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Constanţa: Bărbat cu arsuri la faţă după o explozie într-un apartament. 14 persoane au ieşit din bloc
politia deseuri 1
Polițiștii din Constanța, controale la operatori de deșeuri: amenzi de 80.000 de lei și o infracțiune constatată
armonia spital 2
Spitalul Armonia din Constanța, închis de Ministerul Sănătății, la un an de la decesul unei femei care abia născuse
remorcher astana midia
Căutările pentru cei 3 marinari de pe „Astana” ar putea fi reluate. Au început procedurile de ranfluare a remorcherului scufundat
Recomandările redacţiei
nicusor dan sorin grindeanu
Sorin Grindeanu a discutat cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai. Oana Gheorghiu...
nicusor dan inquam octav ganea
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor...
Claudiu Manda
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână...
Ultimele știri
Persoanele fizice, pe „lista rușinii” dacă au datorii la taxe de minimum 1.200 de lei
Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. El este căutat de peste nouă luni
Guvernul a alocat 410 milioane de lei pentru bilete de tratament balnear în 2026. Cine poate beneficia și în ce condiții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Katie Holmes, apariția care a stârnit controverse printre fani: „Cum de arată de parcă ar avea 20 de ani...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Adevărul
Reginele matematicii. Cine sunt cele patru fete care au adus României cel mai bun rezultat din istorie la...
Playtech
Cine plătește când ești inundat de vecinul de sus. Mulți români care stau la bloc nu cunosc legea
Digi FM
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului. Ce tradiții se respectă și ce este bine să faci în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi...
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 100% la grupele de muncă. Instanța face dreptate pentru toți pensionarii. Cum?
Digi FM
Warren Buffett rupe relația cu Bill Gates după scandalul Epstein: "Nu am mai vorbit deloc cu el. Nu vreau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...