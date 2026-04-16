Nava-şcoală „Mircea” a plecat, joi, din Portul Militar Constanţa în marşul internaţional de instrucţie, care anul acesta este transatlantic. Velierul urmează să ajungă, la începutul lunii iulie, la New York, pentru a marca Freedom250, cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite ale Americii.

Nava-şcoală ”Mircea” are un echipaj format 188 de membri, dintre care 75 sunt cadeţi din anul al II-lea de la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi 19 sunt studenţi străini de la academii navale din zece ţări partenere (Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Turcia), care se alătură cadeţilor români pe parcursul marşului.



Acesta este al patrulea marş transatlantic executat de nava-şcoală ”Mircea” până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 şi 2009.

FOTO: Forţele Navale Române Deschide galeria foto





Nava simbol a Forţelor Navale Române va participa la activităţi de instruire pe mare şi de reprezentare în diferite porturi de escală, incluzând şi participarea la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii.



Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ambasada SUA în România, în contextul în care Statele Unite se pregătesc să sărbătorească 250 de ani de la fondare, portul New York va găzdui o adunare de veliere de amploare, cea mai mare flotilă de veliere din întreaga lume organizată vreodată. Nava-şcoală a României, velierul ”Mircea", a plecat din portul Constanţa pentru a se alătura flotei internaţionale din portul New York, cu scopul de a marca evenimentul întâmpinând Statuia Libertăţii.

Ataşatul naval al Ambasadei SUA în România, comandorul Justin Dargan, a participat la ceremonia de la Constanţa care a marcat plecarea navei ”Mircea” în marşul său internaţional de instrucţie. Programată să aibă loc în perioada 16 aprilie - 16 septembrie, călătoria va include escale în cinci porturi americane: Miami, Norfolk, Baltimore, New York şi Boston.

”Pe măsură ce America se pregăteşte să celebreze cea de-a 250-a sa aniversare, aşteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm nava «Mircea» şi echipajul său în Statele Unite pentru această sărbătoare istorică”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.

”Participarea României la iniţiativa Freedom 250 subliniază puterea durabilă a parteneriatului nostru şi a patrimoniului nostru maritim comun, în timp ce naţiunile aliate se reunesc pentru a onora angajamentul nostru faţă de libertate şi democraţie”, a arătat el.

Velierul ”Mircea" urmează să sosească la New York de Ziua Independenţei şi va rămâne andocat timp de patru zile, înainte de a-şi continua drumul spre ultima oprire, portul Boston. Anterior sosirii în New York, nava va atinge continentul american în portul Miami, în 13 iunie, şi va staţiona, timp de peste o săptămână, între porturile Miami, Norfolk şi Baltimore. Nava va părăsi coasta americană în 16 iulie.

O navă cu trei catarge, cu o lungime de aproximativ 82 de metri, ”Mircea” are ca port de origine Constanţa, la Marea Neagră. Nava are 23 de vele, având o suprafaţă totală de 1.750 de metri pătraţi şi un echipaj format din 80-89 de membri şi 120-140 de cadeţi. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, ”Mircea” este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) şi Sagres (Portugalia). Nava ”Mircea” participă regulat la evenimente internaţionale dedicate velierelor, inclusiv la precedentele festivităţi OpSail din New York.

Editor : A.P.