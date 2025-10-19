Live TV

Video „Ne e frică!”. Coșmarul trăit de mii de oameni din satele terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant în ultimii 5 ani

sacal pe camp
Sate întregi din Olt trăiesc sub teroarea șacalilor de mai mulți ani. Credit foto: Guliver/Getty Images

Sate întregi din Oltenia sunt terorizate, seară de seară, de șacali. Animalele își fac apariția la lăsarea întunericului, iar numărul lor crește alarmant, de la un an la altul. Oamenii mărturisesc că le este frică să mai iasă din case, iar ciobanii și fermierii se plâng că șacalii le omoară vitele și oile pe capete. Potrivit Direcției Silvice, numai pe fondurile cinegetice din Olt numărul prădătorilor a ajuns acum la peste 150. 

Sate întregi din Olt trăiesc sub teroarea șacalilor de mai mulți ani. În comuna Iancu Jianu, localnicii nu mai ies din case după lăsarea serii, de teamă să nu se trezească față în față cu animalele sălbatice.

„Până în sat vin. O să intre peste noi până la urmă”, crede o localnică din localitatea Iancu Jianu, județul Olt.

„Țipete seara, așa. Ne e frică! Eu mai puțin, dar cei care stau aproape de pădure, mai mult”, spune o femeie din sat.

„Ne e teamă, vă dați seama că ne e teamă”, completează o vecină.

Numărul animalelor sălbatice s-a mărit de la un an la altul.

„Ca și evoluție a efectivelor de șacali în ultimii 5 ani, pe fondurile cinegetice gestionate de Direcția Silvică Olt se constată o creștere de la 101 exemplare în anul 2021, la 157 în anul 2025”, explică George Vîle, purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Olt.

„Se duce direct la viței ăsta. Vine spre noi. Uite-l! Direct în vaci s-a dus”, exclamă un localnic într-o filmare făcută pe raza comunei Cetate, județul Dolj.

Șacalii se mișcă repede, în haite și au făcut prăpăd la o fermă din comuna Cetate, județul Dolj.

„Au mâncat peste 15 viței și oi cu miei - aproape 30 și ceva. Fiind suprafața întinsă, e foarte greu să-i supraveghezi, pentru că de jur împrejur sunt 25 de kilometri de garduri electrice, dar ei trec și prin garduri electrice”, povestește Gigi Nețoiu, proprietarul unei ferme.

„Vin în fiecare seară. Dacă nu ești aici la ele, te distrug, Trebuie să stai permanent, 24 din 24 de ore”, spune un cioban.

Specialiștii susțin că temperaturile crescute și iernile blânde ar putea favoriza creșterea numărului de șacali și în următorii ani.

