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Nereguli „semnificative și generalizate” au fost descoperite de Curtea de Conturi la Agenția Națională pentru Sport

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Foto: Agenția Națională pentru Sport / Facebook
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Abateri „semnificative și generalizate” au fost găsite de Curtea de Conturi în urma unui control care a vizat modul în care Agenția Națională pentru Sport (ANS) a administrat terenurile și clădirile aflate în domeniul public și privat al statului. Mai multe nereguli au ajuns inclusiv pe masa procurorilor.

„Pe baza activităţilor desfăşurate şi a probelor de audit suficiente şi adecvate, exprimăm o concluzie contrară cu privire la modul în care ANS a administrat activele imobilizate de natura terenurilor şi clădirilor aflate în domeniul public şi privat al statului, întrucât am constatat abateri de la conformitate, care, luate individual sau cumulat, sunt deopotrivă semnificative şi generalizate”, se arată în raportul Curții de Conturi, citat de News.ro.

 Curtea de Conturi a constatat că ANS a gestionat „defectuos și superficial” modul în care persoane juridice de drept privat și utilitate publică au utilizat bunuri ce aparțin de domeniul public al statului, dar care au fost primite de acestea gratuit.

De exemplu, inspectorii Curții de Conturi arată că persoanele juridice care au primit gratuit bunuri ce aparțin de ANS le-au închiariat mai departe, fără să aibă acest drept. 

Alte cazuri descoperite vizează faptul că s-a construit pe terenuri deținute de stat și au intabulat dreptul de prorprietate asupra acelor construcții, în mod ilegal.

Raportul Curții de Conturi dă ca exemplu în acest context modul în care au gestionat terenurile publice obținute gratuit de Fundația pentru tenis „Academia Ilie Năstase” și Federația Română de Atletism. 

 Potrivit instituției, ANS nu a respectat mai multe reguli în ceea ce privește modul legal de închiriere a bunurilor proprietate publică a statului român: contractele nu au fost revizuite anual, au fost derulate peste termenul prevăzut de lege, iar în cazul prelungirilor nu au fost organizate noi licitații publice.

Inspectorii Curții de Conturi au sesizat procurorii, întrucât au constatat că există „indicii de încălcare a legii penale”.

În urma auditului la ANS s-a mai constatat „neconcordanțe între datele din situațiile financiare și cele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public”, în valoare de 390 de milioane de lei.

ANS deține 285 de terenuri, în valoare totală de 2.2 miliarde de lei, și 1317 construcții, în valoare totală de 1.311 miliarde de lei.

ANS a fost condusă în ultimii ani de Bogdan Matei (numit de PSD), Elisabeta Lipă (numită de PSD) și Eduard Novak (numit de UDMR). 

Raportul complet poate fi citit aici

Editor : M.G.

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