Cristina Chiriac, șefa Parchetului General, a prezentat la începutul acestei săptămâni un bilanț după șase luni de mandat, în cadrul căruia a menționat și cinci domenii „în care rezultatele nu sunt cele propuse”.

„Aceste cifre nu sunt nici un motiv de mândrie, nici o scuză. Sunt punctul de plecare. Vă arătăm unde suntem, ce merge, ce trebuie îmbunătățit sau reparat și unde trebuie să ajungem”, este o declarație a procurorului general Cristina Chiriac, care însoțește bilanțul.

În cifre, între 15 aprilie și 15 octombrie 2026, procurorii Parchetului General și parchetelor de pe lângă curțile de apel au soluționat 253.031 de dosare penale, ce ar presupune o medie de un dosar penal soluționat pe minut.

Au fost trimise în judecată 29.813 persoane, au fost făcute peste 5.000 de percheziții, iar 3.750 de persoane au fost arestate preventiv. 26.655 de dosare penale mai vechi de cinci ani au fost soluționate.

Raportul Parchetului General subliniază că au existat rezultate în ceea ce privește recuperarea banii statului, în condițiile în care au fost aplicate sechestre de aproximativ 200 de milioane de lei (în dosare de evaziune fiscală cu prejudiciu total estimat la 403 milioane de lei), iar bunurile puse sub sechestru în toate dosarele soluționate depășesc 861 de milioane de lei.

Rezultate, potrivit raportului citat, s-au înregistrat și în ceea ce privește protecția persoanelor vulnerabile și în soluționarea dosarelor de femicid (45 de astfel de dosare au fost soluționate în ultimele șase luni).

Raportul Parchetului General scoate în evidență și cinci domenii în care „rezultatele nu sunt cele propuse”, anume: combaterea corupției din magistratură, stocul ridicat de dosare, răspunsul judiciar în cazurile de violență împotriva femeilor, dotările tehnice și criminalistice și violența din școli.

Astfel, până în martie 2027, vor fi analizate la nivel național toate soluțiile de netrimitere în judecată din dosarele de violență împotriva femeilor, pentru a găsi eventuale deficiențe, diferențe de practică între parchete și situații de risc evaluate greșit.

Pe tema violenței în școli, fiecare parchet va avea un procuror responsabil de cazurile grave, iar audierea elevilor victime se va face adaptat vârstei.

Raportul Parchetului General poate fi citit în totalitate aici.

„Peste 250.000 de dosare soluționate înseamnă enorm de multă muncă, dar stocul este încă mare, corupția din magistratură nu este investigată la nivelul pe care ni l-am propus, iar răspunsul nostru în cazurile de violență împotriva femeilor trebuie să fie mai rapid și mai eficient. În spatele fiecărui dosar e un om care așteaptă un răspuns.

Pentru el, contează mai puțin câte dosare am soluționat și mai mult dacă al lui a fost tratat corect și la timp. Încrederea în justiție nu se câștigă cu cifre mari, ci cu onestitate. De aceea am ales să spunem deschis și unde nu am reușit, și să ne asumăm public ce vom face până la următorul raport”, este un alt fragment din declarația Cristinei Chiriac, care însoțește publicarea acestui raport.

Pe lângă Parchetul General, și DNA, dar și DIICOT, au prezentat un bilanț similar. Detalii, aici:

Concluziile primelor șase luni cu Viorel Cerbu la conducerea DNA: „Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă”

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Editor : M.G.