Nicușor Dan a declarat că nu a făcut analize medicale de când e președinte: „Mă simt foarte bine”

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu susținut la finalul vizitei de la New York, unde a participat la Consiliul General al Organizației Națiunilor Unite (ONU), că nu a făcut analize medicale de când a preluat funcția de președinte, dar a punctat că se simte „foarte bine” din acest punct de vedere.

Șeful statului a acordat un interviu pentru Hotnews la finalul vizitei din SUA, unde a fost întrebat, simplu, cum se simte din punct de vedere al sănătății și cum percepe el aparițiile publice în care, pentru oamenii care îl văd din exterior, pare obosit.

„Mă simt foarte bine. Numai că, dacă vă uitaţi la apariţiile mele după diferite formate multilaterale, în special Consilii Europene, de obicei, interacţiunea cu presa este cam după 10-12, uneori 14 ore de discuţii pe subiecte concrete. Şi evident că eşti obosit la sfârşit”, a declarat Nicușor Dan în interviul acordat Hotnews.

Președintele a mai fost întrebat dacă există proceduri în privința stării de sănătate, dacă se fac analize sau controale medicale regulate.

„Nu am făcut analize medicale din momentul în care am preluat funcţia. Am tot amânat pentru momente mai liniştite”, a fost răspunsul acestuia.

În plus, șeful statului a menționat, ca aspect care l-a surprins de când a preluat mandatul, că există „cantitate foarte mare de muncă pe extern”.

„Am socotit că, într-un an şi patru luni de mandat, am făcut vreo 35 de deplasări externe. Şi asta înseamnă pregătire, timp care evident că e luat din politica internă, unde sunt foarte multe lucruri de făcut”, a adăugat Nicușor Dan.

Editor : M.G.