Nicușor Dan a donat sânge chiar în Palatul Cotroceni. Îndemnul către români

Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a organizat o acțiune de donare de sânge în cea mai cunoscută sală din Palatul Cotroceni, Sala Unirii. La eveniment a participat și șeful statului, Nicușor Dan care i-a îndemnat pe români să-i urmeze exemplul. 

Președintele a relatat despre eveniment pe rețelele sociale unde a scris:

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare.
Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante - nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical.
Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge.”


Acesta a adăugat: „Le mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale “Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00.”

