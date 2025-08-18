Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, principalele concluzii după ce a participat la o reuniune a Coaliției Voinței, susținută în format videoconferință înaintea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Președintele României a participat la reuniunea virtuală a Coaliției Voinței și a explicat, într-un clip video postat pe Facebook, că este vorba de „o coaliție a statelor occidentale, cele mai multe europene, pentru ajutarea Ucrainei în războiul nedrept pe care Rusia l-a pornit împotriva ei”.

„Punctul nostru de vedere a fost că Rusia nu își dorește pacea, că aceste negocieri vor dura, sperăm noi cât mai puțin, dar vor dura, și până atunci trebuie să ajutăm Ucraina și să punem presiune economică pe Rusia pentru ca negocierea să fie cât mai echitabilă”, a transmis Nicușor Dan.

În același timp, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, care au prezidetat videoconferința, au confirmat într-un comunicat că liderii Coaliției Voinței vor fi gata să desfășoare o forță de securitate multinațională în Ucraina după încetarea ostilităților.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni.

Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea luni cu preşedintele american Donald Trump vor avea o discuţie separată cu preşedintele ucrainean înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele SUA

Scopul acestei discuții, după cum a explicat cancelarul german Friedrich Merz, este cel de a-l ajuta pe Zelenski cu „câteva sfaturi bune” astfel încât să nu se repeta scena din februarie, când președintele ucrainean și cel american s-au certat în văzul lumii.

„Toată lumea vrea ca asta să se termine, în special ucrainenii, care au suferit îngrozitor. Acest război a impactat nu doar ucrainenii, ci și Europa și fiecare familie din Marea Britanie”, a punctat și Keir Starmer, premierul Marii Britanii, care se află la rândul lui în drum spre Washington DC.

