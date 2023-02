Nicuşor Dan: Am constatat nenumărate situaţii de autorizaţii care prevăd etaje în plus

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, luni, că actuala administraţie a respins zeci de cereri de certificat de edificare, în condiţiile în care autorizaţiile prevedeau etaje în plus sau locuri de parcare insuficiente, informează Agerpres.

"Pentru prima oară, această administraţie a respins zeci de cereri de certificat de edificare. Certificatul de edificare este ultimul act prin care o construcţie intră în Cartea funciară şi, în baza căruia, proprietarul, mai departe, poate să vândă apartamente. Deci am constatat nenumărate situaţii de autorizaţii care prevăd etaje în plus, autorizaţii care nu prevăd suficiente locuri de parcare. Am avut o autorizaţie care prevedea loc de parcare la intrarea în scară, pe care evident că am respins-o. Deci este o neregularitate generalizată", a declarat Nicuşor Dan.

Primarul a acuzat Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Parchetul că nu îşi exercită cum trebuie acţiunile de control.

"Avem două componente. Una este de legalitate la autorizare şi a doua este de verificare a structurii de rezistenţă. Eu am urmărit-o în detaliu pe prima, de 15 ani, cel puţin. Şi aici pot să vă spun că gradul de nelegalitate în construcţii, în România şi în Bucureşti, este extrem de mare. De vină sunt primăriile care emit, fără îndoială, şi sunt cele două organisme ale statului care ar trebui să controleze: Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Parchetul. În zona de construcţii, suntem exact în situaţia în care eram acum 20 de ani cu corupţia în general. Aveam corupţie, dar nu aveam corupţi", a spus Nicuşor Dan.

Editor : D.R.