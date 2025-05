Nicușor Dan anunță că dorește să se vadă cu Mark Rutte, înaintea summitului NATO de la Haga

Preşedintele ales, Nicuşor Dan, a afirmat, marţi, că îşi doreşte să aibă o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, înaintea Summitului NATO de la Haga.

„Între aceste două întâlniri (Formatul B9 de la Vilnius şi Summitul NATO de la Haga) îmi propun să am o întâlnire cu domnul Rutte, care încearcă să coordoneze o creştere graduală şi cumva proporţională cu PIB-ul de la toţi membrii NATO. O să încercăm să ne aliniem la asta. Ce am propus eu în programul cu care am candidat a fost 3,5% din PIB, până în 2030. O să vedem ce spun şi partenerii”, a precizat preşedintele ales, pentru Pro Tv, preluat de Agerpres.

Nicuşor Dan a adăugat că bugetul de stat este unul „dezechilibrat”, iar într-o lume „ideală” nu ar trebui suplimentată contribuţia pentru Apărare, însă se desfăşoară un război la câteva sute de kilometri de România.

„Deja e dezechilibrat şi trebuie echilibrat (bugetul). Şi să dai încă puţin mai mult la Apărare din PIB într-o lume ideală nu ar trebui. Dar nu suntem într-o lume ideală. Vedem ce înseamnă războiul la câteva sute de kilometri de noi. Şi atunci e obligatoriu, ca să descurajăm războiul şi să avem o garanţie de pace, este corect să participăm la efortul acesta proporţional cu oameni care sunt mult mai departe de război, în Europa, dar care înţeleg că Rusia e un pericol pentru toată Europa”, a explicat Nicuşor Dan.

El a mai informat că miercuri va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai Ambasadei SUA. „Ambasada americană reprezintă administraţia Statelor Unite. O să avem o întâlnire mâine după-amiază, pe care am programat-o şi sper eu ca, încet-încet, să armonizăm relaţiile între România şi SUA. Este partenerul nostru strategic. E în interesul nostru şi cred că şi al părţii americane ca parteneriatul strategic pe care îl avem să fie consolidat”, a completat preşedintele ales.

