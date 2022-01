Nicușor Dan anunță introducerea a trei noi linii STB în zona centrală a Capitalei

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunțat luni că „în viitorul foarte apropiat” vor fi introduse trei noi linii de STB în zona centrală a orașului.

Într-un mesaj video transmis pe Facebook, edilul general menţionează că măsurile vor fi implementate în baza propunerilor formulate de către un grup de lucru din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov.

„Avem la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară un grup care lucrează la astfel de optimizări. Am avut deja o modificare care duce transport public pe Romancierilor. Am avut o linie nouă care merge în Prelungirea Ghencea. O să urmeze o linie nouă care o să conecteze o zonă centrală, Mircea Vodă, care nu are transport public. O să urmeze o linie nouă - vorbim de viitorul foarte apropiat - pe zona de Splaiul Unirii până în Mihai Bravu şi încă una pe zona de Splaiul Unirii, între Mihai Bravu şi Timpuri Noi”, a precizat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

El a menţionat că, la cererea bucureştenilor din cartierul Andronache, începând de luni a fost modificat traseul liniei 343. Astfel locuitorii din zonă, dar şi cei din Fundeni vor avea legătura cu nordul Capitalei. Totodată, linia 343 a fost unită cu linia 231, răspunzând cererii locuitorilor din Henri Coandă de a ajunge în zona Dorobanţi în loc de Piaţa Presei.

„Începând de astăzi, pe această stradă (Gherghiţei, n.r.), circulă linia de autobuz 343. Este o deviere a liniei 343 iniţiale care pleca din Fundeni şi ocolea prin Doamna Ghica. Avantajele sunt că conectăm acest cartier, Andronache, în special cu zona de nord. Avantajul este că legătura dintre Fundeni şi zona de nord, Pipera, este mult mai rapidă. Avantajul este că frecvenţa autobuzelor este de două ori mai mare. Altă parte a modificării este unirea liniei 343 cu 231, care pleacă din Henri Coandă şi mergea până acum în Piaţa Presei. Acum o să vină până în Piaţa Dorobanţi şi de aici se intersectează cu 343. Deci avem o linie directă din Henri Coandă până în cartierul Fundeni”, a precizat Nicuşor Dan.

