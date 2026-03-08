Live TV

Nicușor Dan atrage atenția asupra inegalității de gen și violenței domestice de Ziua Femeii

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan bis
Foto: presidency.ro

Inegalitatea de gen, violența domestică sau singurătatea sunt doar câteva dintre problemele cu care multe femei se confruntă încă în România. Într-un mesaj transmis, duminică, de Ziua Internațională a Femeii, președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra acestor realități și le-a mulțumit femeilor pentru rolul pe care îl au în familie și în societate.

„La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De Ziua Internațională a Femeii, vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitate”, a scris Nicușor Dan, duminică pe Facebook.

În mesajul său, șeful statului a subliniat că societatea nu recunoaște întotdeauna suficient contribuția femeilor.

„Prea des uităm cât de mult vă datorăm, cât de puternice și de curajoase sunteți”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a amintit și de femeile care trec prin momente dificile, spunând că gândurile sale se îndreaptă către acestea.

„Din păcate însă, astăzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales către mamele singure, către femeile victime ale violenței domestice, către acelea care au reușit să se desprindă din relații toxice și își continuă viața cu demnitate și determinare, către toate bunicile care trăiesc în singurătate. Va admir pentru curaj și putere!”, a transmis acesta.

În finalul mesajului, președintele a subliniat că statul român trebuie să facă mai mult pentru a asigura respectul și protecția femeilor.

„România mai are multe de făcut pentru a asigura respectul, șansele egale și protecția fiecărei femei. Voi continua să susțin cu fermitate aceste obiective”, a mai transmis Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu

