Președintele Nicușor Dan a revenit cu o postare pe rețelele de socializare prin care încearcă să clarifice declarația făcută vineri despre anularea alegerilor din 2024. Șeful statului susține că, inițial, a vorbit strict din punct de vedere juridic, invocând faptul că Curtea Constituțională nu a anulat alegerile din cauza interferenței rusești, dar subliniază că acest lucru nu înseamnă că Rusia nu a încercat să manipuleze procesul electoral din România.

„Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles. Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească”, a scris Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Președintele a subliniat că motivarea Curții Constituționale, cu privire la decizia de a anula alegerile din 2024, „nu face referire la interferența rusă”.

„În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal”, potrivit președintelui.

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Șeful statului a menționat, însă, că acest lucru „nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”.

„Am spus și azi și în nenumărate ocazii că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene.

Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență. Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat. Să nu confundăm, deci, planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale, cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă”, a mai scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Declarația pe care a încercat să o clarifice și care a stârnit reacții în spațiul public poate fi citită în integralitate aici.

Editor : M.G.