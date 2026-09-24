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Nicușor Dan consideră că subiectul Pahonțu este închis: „Am avut o discuție pe acuzația serioasă. Sunt edificat”

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lucian pahontu
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Președintele Nicușor Dan susține că este „edificat” în ceea ce privește acuzațiile privind participarea șefului Serviciului de Protecție și Pază (SPP) în trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 și în evenimentele din 13-15 iunie 1990. „Evident, dacă apar alte dovezi, sunt gata să mă uit la ele”, a adăugat șeful statului.

Șeful statului a acordat un interviu pentru Hotnews la finalul vizitei din SUA, în cadrul căruia a lăsat să se înțeleagă că acuzațiile aduse de ancheta Recorder în cazul lui Lucian Pahonțu reprezintă un capitol închis.

„Am avut o discuţie pe acuzaţia serioasă, aşa cum părea din titlu (n.r. titlul articolului Recorder), pe participarea la Revoluţie. Sunt edificat. După cum am avut o discuţie despre 13-15 iunie. Sunt edificat. Evident, dacă apar alte dovezi, sunt gata să mă uit la ele. Dar, cu datele pe care le am, sunt edificat”, a declarat președintele în interviul citat.

Nicușor Dan a mai precizat că Lucian Pahonțu „este o persoană în funcție de conducere a unui serviciu care funcționează”.

„Şi sunt multe, multe, multe alte probleme de rezolvat în România, pe lucruri care nu funcţionează. De exemplu, strategia energetică sau lupta împotriva evaziunii fiscale, care au prioritate faţă de această evaluare”, a adăugat șeful statului.

Reamintim că jurnaliştii de la Recorder au arătat, în urma unei anchete bazate pe documente şi mărturii, că şeful SPP Lucian Pahonţu, care ocupă această funcţie de peste două decenii, a făcut parte din trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 şi a fost implicat şi în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piaţa Universităţii.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan spune că nu are obligații față de „domnul Pahonțu” și critică din nou ancheta Recorder referitoare la șeful SPP

Editor : M.G.

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