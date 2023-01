Nicuşor Dan despre bugetul care prevede cumpărarea de coşuri de gunoi cu 600 de euro bucata: Am fost obligaţi să trecem acele sume

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat marţi că sumele estimative de 700 de euro pentru o bancă sau 600 de euro pentru un coş de gunoi, prevăzute în proiectul de buget pentru 2023, provin dintr-un studiu de fezabilitate realizat în timpul administraţiei anterioare, însă nu va plăti atât de mult pentru ele, informează Agerpres.

Conform proiectului de buget supus dezbaterii publice pe site-ul PMB, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) urmează să aloce în acest an 5,3 milioane de lei pentru 1.500 de bănci de grădină şi alte 4,4 milioane lei pentru 1.500 de coşuri de gunoi.

"Niciodată nu vor fi plătite sumele astea. Ei au fost obligaţi să pună în buget acele sume care rezultă dintr-un studiu de fezabilitate pe care l-am moştenit din vechea administraţie. Dar fiţi convinşi că în momentul în care vom face achiziţii vom vedea preţurile de pe piaţă", a spus el, în cadrul unei declaraţii de presă.

Proiectul de buget pentru 2023 prevede venituri de 8 miliarde de lei în condiţiile în care sunt luate în calcul şi fondurile europene care pot fi accesate în cursul acestui an, însă edilul spune că, cel mai probabil, acestea nu vor fi atrase în totalitate.

"Este un buget care rezultă din estimările de venituri pe care le-a făcut fiecare dintre direcţii. (...) Există bugetul real, care este undeva la 5,5 miliarde lei - foarte aproape de execuţia de anul trecut. Şi peste bugetul acesta sunt bani care vin din fonduri europene. (...) Suntem obligaţi să punem toate fondurile (europene - n.r.), ceea ce n-o să se întâmple (nu vor fi absorbite într-un singur an - n.r), dar aşa ne obligă reglementările care ţin de buget. De exemplu, pentru pentru termoficare, suntem nevoiţi să punem tot bugetul pe POIM, deşi ştim că nu o să facem într-un an ceea ce trebuie să facem în patru ani", a spus Nicuşor Dan.

Proiectul de buget ar urma să fie supus aprobării Consiliului General al Capitalei pe 3 februarie şi este în prezent pus în dezbatere publică.

Nicuşor Dan spune că propunerile cetăţenilor şi ale ONG-urilor pot fi transmise Municipalităţii, iar punctele de vedere vor putea fi exprimate în şedinţa în care se supune aprobării proiectul de buget.

"Dezbaterea publică poate să fie făcută în şedinţa în care se aprobă bugetul. Conform legii, în şedinţa în care se aprobă bugetul, primarul vine cu bugetul pe care l-a scos în dezbatere publică, vine cu un raport pe tot ce au spus cetăţenii, organizaţiile, persoanele juridice în procesul de dezbatere şi oricine poate să intervină să spună orice despre proiectul de buget", a afirmat Nicuşor Dan.

