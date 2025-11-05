Live TV

Nicușor Dan, după decesul lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc”

Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

„Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a declarat președintele Nicușor Dan a declarat, după decesul lui Emeric Ienei. Șeful statului a reamintit despre reușita acestuia în 1990, de a califica echipa României la un Campionat Mondial de fotbal, după o perioadă de 20 de ani.

„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre. De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional”, a scirs Nicușor Dan, miercuri pe rețeaua X.

Citește și: Mesajul Stelei Bucureşti după decesul lui Ienei: „Un lord al fotbalului. Drum lin, nea Imi!"

„Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionatul Mondial de fotbal”, a continuat președintele României.

„Dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului. Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit”, a conchis șeful statului. 

Citește și: Ilie Bolojan, mesaj după decesul lui Emeric Ienei: „De numele său se leagă momente memorabile ale fotbalului românesc"

