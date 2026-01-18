Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund îngrijorat”

Președintele Nicușor Dan a transmis un apel la dialog, într-un mesaj pe X, în care se declară „profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici”. Mesajul vine după amenințările cu noi taxe vamale ale președintelui american Donald Trump în contextul Groenlandei și reacțiile vehemente ale țărilor europene la acestea.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente.

Trebuie să reluăm dialogul direct, la nivelurile diplomatice adecvate”, a transmis președintele, pe X.

Sâmbătă, Donald Trump a amenințat cu taxe de până la 25% aplicate produselor care provin din opt ţări europene, „până la vânzarea totală a Groenlandei”.

„Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

În replică, opt ţări europene au emis azi o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda.

„Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia în comunicatul comun cu Danemarca.

„Ameninţările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”, arată statele semnatare, referindu-se la anunţul lui Trump de sâmbătă, conform căruia li se vor impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de zece procente.

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană este organizată duminică, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda.

Editor : C.L.B.