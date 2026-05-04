Live TV

Video Nicușor Dan îl laudă pe Cristian Chivu după titlul din Italia: „Va avea un viitor strălucit”

Data actualizării: Data publicării:
cristian chivu se bucura dupa meci
Cristian Chivu. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicușor Dan a declarat, luni, că îl apreciază de mult timp pe Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, şi l-a descris drept un model „pentru oameni tineri din sport şi tineri în general”.

„În primul rând, e o persoană pe care o apreciez cu mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obţinut şi sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament (...) faţă de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni tineri din sport şi tineri în general”, a arătat Nicuşor Dan, într-o conferință de presă susținută după Summitul Comunităţii Politice Europene de la Erevan, Armenia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Şeful statului a afirmat că se gândeşte la decorarea sportivului român.

Citește și: Nicușor Dan i-a decorat pe jucătorii echipei Steaua, cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor

„Ne gândim la asta. Poate să câştige cinci campionate în Italia, poate în Marea Britanie. Ne gândim la asta”, a completat el.

Românul Cristian Chivu, care a devenit duminică seara campion al Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano, este primul antrenor străin care cucereşte titlul în Serie A, după portughezul Jose Mourinho, scrie presa italiană.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Abbas Araghchi
2
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
militari ucraineni
4
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
nava MV Hondius
5
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost...
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Digi Sport
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jucatorii stelei se bucura dupa castigarea cupei campionilor europeni
Nicușor Dan i-a decorat pe jucătorii echipei Steaua, cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor
nicusor dan 2
Nicușor Dan se așteaptă la „o săptămână sau două” de incertitudine după moțiune. „În oricare din situaţii, discuţiile vor fi dificile”
Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Nicușor Dan, despre creșterea cursului euro: „Invit la calm, este o reacție firească a pieței”
companii firme statistici locuri de munca joburi
Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție pe reforma companiilor de stat: „Se pot rezolva cu tact și negociere”
nicusor dan CPE
Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: O să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
camioane autostrada
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu dezvăluie ce i-au răspuns aleșii PSD la e-mailul...
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru...
Ultimele știri
Germania spune ce pas trebuie să facă Europa după decizia lui Trump: „Pur și simplu nu există altă cale”
Zelenski revine la relații mai bune cu un lider european cu care a avut neînțelegeri mari. „Am convenit o reuniune comună”
Doi tineri din București au fost reţinuţi după ce s-au filmat în timp ce dansau pe morminte din Cimitirul Bellu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Fanatik.ro
Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs Kovacs: „Nu am voie să-l contrazic...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Românul căruia Cristi Chivu i-a cerut autograf într-un restaurant: „Eram convins că e o farsă”
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...