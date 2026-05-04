Preşedintele Nicușor Dan a declarat, luni, că îl apreciază de mult timp pe Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, şi l-a descris drept un model „pentru oameni tineri din sport şi tineri în general”.

„În primul rând, e o persoană pe care o apreciez cu mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obţinut şi sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament (...) faţă de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni tineri din sport şi tineri în general”, a arătat Nicuşor Dan, într-o conferință de presă susținută după Summitul Comunităţii Politice Europene de la Erevan, Armenia.

Şeful statului a afirmat că se gândeşte la decorarea sportivului român.

„Ne gândim la asta. Poate să câştige cinci campionate în Italia, poate în Marea Britanie. Ne gândim la asta”, a completat el.

Românul Cristian Chivu, care a devenit duminică seara campion al Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano, este primul antrenor străin care cucereşte titlul în Serie A, după portughezul Jose Mourinho, scrie presa italiană.

