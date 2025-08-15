Live TV

Nicușor Dan, marele absent de la ceremoniile de Ziua Marinei Române: „Acest moment special ne apropie oriunde ne-am afla”

Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Foto: presidency.ro
Din articol
Nicușor Dan, absent la ceremonia organizată la Constanța de Ziua Marinei Române, a transmis, într-un mesaj prezentat de consilierul Cristian Diaconescu, că statul va continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, mulțumindu-le și marinarilor militari pentru sacrificiile pe care le fac în timpul carierei. Președintele se află în concediu, după cum a transmis ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Vineri, 15 august, este Ziua Marinei Române, iar la Constanța are loc o amplă ceremonie pentru marcarea acestui eveniment.

CITEȘTE ȘI: Ionuț Moșteanu anunță înzestrări pentru armată: corvetă nouă, rachete și vehicule amfibii pentru Forțele Navale Române

La ceremonia de la Constanța au participat și oficiali ai statului, printre care amintim de premierul Ilie Bolojan sau ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Marele absent de la ceremonie a fost, însă președintele Nicușor Dan. Înainte de începutul festivităților, Ministrul Apărării le-a spus reporterilor că șeful statului se află în concediu în această perioadă.

Președintele a transmis, însă, un mesaj cu prilejul Zilei Marine Române, prezentat de consilierul Cristian Diaconescu.

„Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre”, se arată în mesajul Președintelui.

Mesajul președintelui, prezentat de consilierul Cristian Diaconescu: 

Redăm, integral, textul mesajului transmis de președintele Nicușor Dan: 

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri!

Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre.

Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România.

Dragi marinari,

Departe de țară, de familie și de prieteni, sunteți dedicați unei profesii dificile. De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume.

Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliații și partenerii noștri, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români.

Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați.

Doamnelor și domnilor,

În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât și la nivelul Uniunii Europene. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români.

Dragi marinari,

Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire!

La mulți ani și bun cart înainte!”

