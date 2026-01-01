Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana: „Sunt profund întristat”

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi. Şeful statului transmite celor răniţi o recuperare rapidă şi sincere condoleanţe familiilor victimelor şi poporului elveţian.

„La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi”, este mesajul postat pe platforma X de preşedintele Nicuşor Dan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Le urez celor răniţi o recuperare rapidă şi transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor, poporului elveţian şi preşedintelui Guy Parmelin”.

Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.

Ministerul de Externe anunţă că a întreprins demersuri după explozia din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, pentru a afla informaţii despre eventuale victime de naţionalitate română, însă procedurile nu au fost finalizate de către autorităţile locale.

Autoritățile elvețiene afirmă că incidentul este considerat un accident și nu un atac terorist.

Rapoarte anterioare ale publicației elvețiene Blick sugerează că incidentul ar fi putut fi cauzat de artificii folosite în timpul unui concert.

Guvernul elvețian a declarat stare de urgență în urma exploziei din Crans-Montana, potrivit presei locale.

Conform unui comunicat, citat de cotidianul elvețian Blick, a fost luată decizia de a „mobiliza imediat toate resursele necesare în următoarele zile”.

Guvernul și-a exprimat „profunda solidaritate” cu cei afectați și și-a exprimat condoleanțele față de victime, familiile acestora și toate celelalte părți afectate.

Editor : C.L.B.