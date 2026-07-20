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Nicușor Dan, mesaj de Ziua Aviației Române: „Modernizarea Forțelor Aeriene reprezintă o prioritate strategică”

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Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Războiul din Ucraina face și mai important rolul Forțelor Aeriene” Mesaj pentru aviatori: „Spațiul aerian al României este mai sigur”

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, în care le-a mulțumit militarilor și personalului civil pentru misiunile îndeplinite și a subliniat importanța modernizării acestei categorii de forțe în actualul context de securitate.

Șeful statului a transmis un mesaj de apreciere tuturor celor care au servit și servesc în Aviația Română și în Forțele Aeriene.

„Respectul și recunoștința noastră se îndreaptă către cei care au servit și servesc Aviația Română și Forțele Aeriene – militari și personal civil deopotrivă, aflați în activitate, în rezervă sau în retragere. Prin profesionalism, curaj și devotament, cu toții îndeplinesc misiuni esențiale pentru apărarea țării, contribuie la securitatea spațiului aerian național și Aliat și intervin ori de câte ori este nevoie în sprijinul cetățenilor români”, a transmis Nicușor Dan, potrivit comunicatului de presă al Administrației Prezidențiale.

„Războiul din Ucraina face și mai important rolul Forțelor Aeriene”

În mesajul său, președintele a făcut referire la războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și la provocările de securitate din regiunea Mării Negre.

„În contextul actual de securitate, marcat de continuarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și de provocările persistente la adresa stabilității regionale, Forțele Aeriene Române au un rol deosebit de important în apărarea spațiului aerian național și în consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic al Alianței”, a afirmat șeful statului.

Acesta a subliniat că militarii români contribuie, alături de aliați și parteneri, la întărirea securității euroatlantice.

Nicușor Dan a arătat că dezvoltarea capabilităților militare ale României rămâne un obiectiv esențial.

„Modernizarea Forțelor Aeriene reprezintă o prioritate strategică pentru România. Programele majore de înzestrare, precum și activitățile de pregătire aflate în desfășurare sporesc capacitatea operațională a acestei categorii de forțe și asigură integrarea celor mai moderne capabilități”, a transmis președintele.

Potrivit acestuia, aceste investiții consolidează capacitatea Armatei României de a răspunde eficient provocărilor de securitate, fie ele militare sau hibride.

Mesaj pentru aviatori: „Spațiul aerian al României este mai sigur”

În încheiere, președintele le-a mulțumit aviatorilor pentru activitatea desfășurată și i-a încurajat să își continue misiunile cu aceeași responsabilitate.

„Vă felicit pentru profesionalismul cu care vă îndepliniți misiunile. Prin dedicarea dumneavoastră, spațiul aerian al României este mai sigur, iar angajamentele asumate de țara noastră în cadrul NATO sunt îndeplinite cu responsabilitate”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului le-a urat aviatorilor „multă sănătate și succes în misiuni”, încheindu-și mesajul cu urarea: „La mulți ani Aviației Române și Forțelor Aeriene! La mulți ani, România!”.

Editor : Ana Petrescu

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