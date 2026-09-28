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Nicușor Dan, mesaj la Gala UNESCO: Cum poate România să-și protejeze patrimoniul în era inteligenței artificiale

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UNESCO Foto: Profimedia Images
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, luni, un mesaj în cadrul evenimentului „Gala UNESCO 70 România”, parte a programului „UNESCO 70 România – Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul”.

Mesajul a fost prezentat de către Valentin-Sorin Costreie, Consilier Prezidenţial - Departamentul Educaţie şi Cercetare.

„n urmă cu 70 de ani, România devenea stat membru al UNESCO, alăturându-se, astfel, unui proiect bazat pe o convingere durabilă: pacea se construieşte prin educaţie, ştiinţă, cultură şi cooperare. Astăzi, după şapte decenii, această opţiune ne obligă nu doar să ne amintim principiile fondatoare, ci mai ales să construim în continuare. De la Delta Dunării la Ansamblul monumental de la Târgu Jiu, de la Doină la Cămaşa cu altiţă şi la Cobză, patrimoniul românesc îmbogăţeşte patrimoniul umanităţii. Este o recunoaştere internaţională care ne onorează, dar ne şi obligă să păstrăm acest patrimoniu, să-l facem cunoscut şi să-l transmitem generaţiilor următoare”, a transmis preşedintele.

Potrivit acestuia, în ultimii ani, UNESCO a pus un accent tot mai puternic pe implicarea comunităţilor locale şi pe încurajarea tinerilor să participe la protejarea şi transmiterea patrimoniului.

„O astfel de direcţie este necesară şi în România, pentru că patrimoniul nu este protejat doar prin instituţii, ci mai ales în mod dinamic, atunci când este respectat şi asumat de comunităţi, iar generaţiile tinere îl cunosc şi îl consideră parte vie a propriului lor viitor. Educaţia rămâne, aşadar, esenţială. Rolul său capătă noi valenţe mai ales în era inteligenţei artificiale”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, prin acţiunile sale recente, UNESCO a reiterat faptul că tehnologia trebuie să servească omul, iar educaţia să rămână un drept şi un bun comun al umanităţii, care cultivă gândirea critică, autonomia şi responsabilitatea.

„Pentru România, această perspectivă este importantă. Noile tehnologii pot contribui la cercetarea, protejarea şi transmiterea patrimoniului către noile generaţii, cu respect pentru autenticitatea şi semnificaţia sa”, a mai transmis şeful statului.

Nicuşor Dan, apreciază că, de-a lungul celor 70 de ani de apartenenţă la organizaţie, prezenţa românească în cadrul UNESCO a fost în continuă creştere şi diversificare.

„Astăzi, nu vorbim doar despre o simplă prezenţă instituţională, ci de o amplă reţea de iniţiative şi instituţii, de la şcoli asociate UNESCO, universităţi şi institute de cercetare până la oraşe creative, geoparcuri şi rezervaţii ale biosferei. Prin toate acestea, principiile UNESCO capătă o dimensiune concretă şi ne ajută să construim o societate mai deschisă, mai informată, mai incluzivă şi mai sustenabilă”, a mai transmis preşedintele.

Acesta afirmă că, dincolo de prestigiul siturilor şi tradiţiilor noastre recunoscute la nivel internaţional, UNESCO înseamnă, înainte de toate, responsabilitate: „Înseamnă asumarea unor acţiuni concrete. Vorbim despre datoria de a le oferi tinerilor un sistem educaţional care să-i pregătească pentru o lume în schimbare. Vorbim despre protejarea patrimoniului în faţa schimbărilor climatice şi a crizelor actuale, despre curajul de a investi mai mult în ştiinţă şi cunoaştere şi despre apărarea, fără compromisuri, a diversităţii culturale şi a libertăţii de exprimare”.

„De aceea, cei 70 de ani de cooperare nu reprezintă un simplu moment de bilanţ, ci un punct de plecare pentru o nouă etapă”, a mai afirmat preşedintele.

Editor : S.S.

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