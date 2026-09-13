Nicușor Dan s-a întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz: „Am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO”

Președintele României s-a întâlnit duminică cu cancelarul german Friedrich Merz. „Discuția noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania,” a transmis Nicușor Dan, care participă, duminică şi luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda, la Rovaniemi, care are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică.

„O întâlnire bună cu Cancelarul Federal al Germaniei, Friedrich Merz, la Rovaniemi, în marja Summitului Arctic European. Discuția noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania.

În privința securității, am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO împotriva amenințărilor rusești, inclusiv a incursiunilor de drone în spațiul aerian aliat, și am discutat despre potențialul de cooperare industrială în domeniul apărării între România și Germania.

Am abordat viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, unde România susține un buget ambițios, cu o politică de coeziune robustă și o finanțare adecvată pentru agricultură.

Am evidențiat că parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, iar progresele acesteia merită un sprijin ferm, inclusiv deschiderea la timp a tuturor capitolelor de negociere”, a transmis Nicușor Dan pe X.

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Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda, la Rovaniemi, care are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică. Dan va prezenta în cadrul reuniunii viziunea României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

Reuniunea este organizată la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (preşedintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas), a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia. „Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambiţios al UE în securitatea şi dezvoltarea economică a regiunii arctice”, potrivit comunicatului.

Editor : A.P.