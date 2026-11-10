Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol, din luna octombrie. Încă nu s-a însurat cu Mirabela Grădinaru

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi seară, că s-a mutat cu familia într-o locuinţă de protocol, din luna octombrie.

”Începând cu luna octombrie a acestui an m-am mutat într-o locuinţă de protocol”, a declarat, marţi seară, preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferință de presă maraton.

Acesta a precizat că nu ar avea probleme să dezvălie adresa, însă, din motive de securitate nu ştie dacă are voie.

El a precizat că, anterior, „soţia” sa plătea facurile, acestea fiind de 800-1.000 de lei pentru câte două luni.

Întrebat dacă s-a căsătorit cu Mirabela Grădinaru, preşedintele a precizat că „deocamdată nu”.

Nicuşor Dan a devenit preşedinte în mai 2025, dar a refuzat să se mute într-o locuinţă de protocol, apreciind nevoia de stabilitate a copiilor și a continuat să locuiască într-o casă cu chirie în zona Cotroceni. El și Mirabela Grădinaru au doi copii.

Editor : B.E.