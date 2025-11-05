Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut, miercuri, declarații de presă cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului a declarat că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare, iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat. NATO este „mereu” pregătită să apere, a declarat, la rândul său, Rutte, șeful NATO. Oficialul a precizat că dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze ţara noastra pentru că „aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut”.

Despre combaterea războiului hibrid

ACTUALIZARE 16:30: Întrebați despre combaterea războiului hibrid și despre impresia românilor că Vladimir Putin este un patriot, cei doi au declarat:

Rutte: „Când e vorba de hibrid, cuvântul e ciudat, am văzut tentative de asasinat, avioane care sunt un risc pentru aviația comercială. De asemenea, atacul recent în Marea Britanie. N-aș folosi așa mult cuvântul „hibrid”. Fără îndoială, în NATO suntem extrem de activi că vom avea ce e necesar. Să luăm exemplul când anul trecut Estonia și Finlanda au fost amenințate și am folosit cele mai noi tehnologii. Câteodată e mai mult sau mai puțin vizibil ce facem.

Nicușor Dan: „Hibrid înseamnă cyber, înseamnă atacuri asupra infrastructurii critice. V-ați referit la dezinformare. E un fenomen relativ nou pentru NATO. Are o strategie și trebuie să colaborăm să împărtășim experiențele”.

Reacție după ce Rusia a convocat Consiliul de Securitate

ACTUALIZARE 14:26: Rusia a convocat Consiliul de Securitate, ca răspuns la testele nucleare începute în această dimineață de SUA. Întrebat dacă există un răspuns al NATO, Rutte a spus:

„Demult nu mai reacționez la ședințele pe care Putin le organizează. E plătit ca președinte al Rusiei, de aceea le organizează”.

Despre zidul antidronă

ACTUALIZARE 16:20: Întrebare: UE și NATO vor face pași concreți pentru a pune în practică ideea zidului antidronă sau fiecare țară va trebui să se descurce pe cont propriu?

Rutte: „Aici lucrăm foarte strâns între NATO și UE. NATO stabilește standardul, capacitățile și partea militară. UE e extrem de capabilă când e vorba de organizarea industriilor de apărare. Santinela Estică este o componentă care va deveni mai bună, cu tehnologii întrepătrunse. Această combinație este foarte puternică”.

Nicușor Dan: „În documentul Consiliului European veți vedea că la fiecare program despre care vorbește, inclusiv despre drone, se spune explicit colaborare cu NATO. Aceste programe sunt complementare și integrate în planul general de apărare al NATO. Ca orice componentă există sarcini pentru fiecare din țările membre și chestiuni interoperabile și în coordonarea NATO”.

Despre un dezechilibru între bazinul Mării Negre și Polonia și statele baltice

ACTUALIZARE 16:16: Întrebare: Vedem în Polonia și a celorlalte state o prezență sporită a trupelor americane și ale NATO. De ce vedem asta în Polonia și în statele baltice, față de România?

Rutte: „Santinela Estică este aici de la nord până la Marea Neagră. Atunci când e nevoie putem acord suport suplimentar. Referitor la trupele terestre, lucrăm aici pentru a-i perfecționa pe cei peste 5.000 de militari ca atunci când e nevoie să le aducem până la nivelul de a putea apăra România. Aveți și mândria voastră, forțele române. Dar dacă va avea loc un atac din alte părți, nu e vorba de ajutor din partea Santinelei și cele terestre, dar tot NATO va veni să vă salveze. Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care să intre să salveze România. Avem activități în fiecare zi, le perfecționăm. De aceea cred că nimeni nu va încerca”.

Nicușor Dan: „Această problemă, în opinia mea, nu există. Există o abordare comună cu privire la flancul estic. Pentru NATO și Europa amenințarea este în flancul estic”.

Despre retragerea trupelor americane în România

ACTUALIZARE 16:08: Întrebat cum a văzut NATO retragerea trupelor americane din România, și dacă sunt state care s-au oferit să suplimenteze, Mark Rutte a declarat:

„Ajustările la situația trupelor NATO nu e ceva singular. S-a mai întâmplat în alți ani. Au fost mai multe trupe NATO pe continent în 2022. Vedeți angajamentul președintelui Trump care este un angajament total față de NATO și eforturile noastre comune. Am vorbit despre forțele terestre, creștem numărul brigăzilor și, de asemenea, trebuie să vorbim și de Santina Estică. Va implica active militare adiționale terestre și aeriene. Va implica și tactici inovative menite pentru a face față noilor provocări. Drone maritime. Activitatea militară conectează mai bine și gama de active militare deja disponibile pe Flancul de Est”.

La această întrebare, președintele Dan a declarat: „Programul Santinela Estului înseamnă mai multe capacități militare și oameni atunci când e nevoie. Avem un exemplu zilele astea - exercițiul de la Cincu cu 5.000 de militari aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări pentru a descuraja”.

Nicușor Dan: „Țara noastră are aliați și este protejată”

ACTUALIZARE 15:50: Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

„România implementează Strategia pentru Industria de Apărare 2024-2030. Luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani. În acest context suntem nevoiți și o vom revigora. Am avut o discuție despre situația de securitate în spațiul euro-atlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context, despre necesitatea majorării cheltuielilor în apărare, despre Ucraina și cum vom continua ajutorul. Am discutat despre Santinela Estică – programul NATO pentru apărarea aeriană a Flancului Estic. În acest context, am discutat despre capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul Estic, inclusiv în România. Din partea României am menționat că vom continua să investim în consolidarea capacităților militare. Am vorbit puțin despre zona Mării Negre. Am vorbit de amenințările hibride și de modul în care putem să colaborăm la acestea. Am reafirmat că România își va îndeplini obligațiile pe care și le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate. Ca o concluzie a discuțiilor, țara noastră are aliați și este protejată corespunzător față de orice amenințare”. Rutte: „NATO consideră că este o mare valoare România” Declarațiile susținute de Mark Rutte: „Am avut discuții rodnice în România, care este un aliat valoros. Am întâlnit operațiunile noastre de apărare și exercițiul NATO pentru apărare. România furnizează un leadership important în contextul regiunii Mării Negre. Trebuie să subliniem și importanța strategică pentru întreaga Alianță. De asemenea, NATO consideră că este o mare valoare România, Bulgaria, patrularea. Contribuiți la misiunile NATO în Kosovo și Irak și la pacea și stabilitate în afara granițelor dvs. Sunteți și un susținător puternic al Ucrainei, în timp ce aceasta se apără în fața agresiunii ruse. România înțelege importanța învestirii în apărare și dumneavosatră dați acest exemplu, cheluiți mai mult de 2% din PIB pe apărare, cu planul de a spori la 5% până în 2030. De asemenea, un supliment de 5% va fi pentru investiții pe securitate. Este clar că România investește în NATO și NATO investește în România. În ultimele luni ați văzut incursiuni ale dronelor ruse în spațiul dvs aerian. NATO ia astfel de incidente foarte în serios. Vom rămâne vigilenți. Apărarea și descurajarea sunt cele mai importante. NATO e pregătit să facă tot ce trebuie pentru apărare, inclusiv activități ca Santinela Estică, ceea ce întărește poziția noastră pe tot Flancul de Est, inclusiv regiunea Mării Negre. Asta înseamnă mai multe capacități pentru când e nevoie și acolo unde este nevoie. NATO este determinată să protejeze Alianța. Lucrăm împreună pentru a asigura tehnbologie și muniție în apărarea fiecărui centimetru. România joacă un rol important. În ultimele luni ați văzut incursiuni ale dronelor ruse în spațiul aerian. NATO ia astfel de incidente foarte în serios. Vom rămâne vigilenți. Apărarea și descurajarea sunt cele mai importante. NATO e pregătită să facă tot ce trebuie pentru apărare, inclusiv activități ca Santinela Estică, ceea ce întărește poziția noastră pe tot Flancul de Est, inclusiv regiunea Mării Negre. Asta înseamnă mai multe capacități pentru când e nevoie și acolo unde este nevoie. NATO este determinată să protejeze Alianța. Lucrăm împreună pentru a asigura tehnologie și muniție în apărarea fiecărui centimetru. România joacă un rol important. Azi și mâine voi participa la Forumul NATO pentru industria apărării în București, care ilustrează cel mai bun aspect al NATO. Adună laolaltă civili, militari, firme mari până la start-up-uri mici. Va avea scopul de a ajuta reducerii diferenței dintre ceea ce avem și ce ne trebuie. Vom lucra mână în mână pentru accelerarea inovației, achiziției, pentru a crește producția și a reduce cheltuielile. Adversarii noștri continuă să ne testeze și trebuie să muncim împreună”.







ȘTIREA INIȚIALĂ

Cei doi lideri au avut convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale, iar de la ora 15:30 vor avea declarații de presă.

Ulterior, şeful NATO va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, se va întâlni cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi, ulterior, cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Vizita înaltului oficial al Alianţei Nord-Atlantice are loc în contextul participării acestuia la NATO Industry Forum, care se desfăşoară miercuri şi joi la Bucureşti, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Preşedintele României şi secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum în dimineaţa zilei de joi.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda discuţiilor preşedintelui Nicuşor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.

Este prima vizită a lui Rutte în România în calitate de şef al Alianţei. El a mai fost în ţara noastră în urmă cu trei ani, la baza militară de la Cincu, atunci fiind premier al Olandei.

