Live TV

Video Mark Rutte, după discuțiile cu Nicușor Dan: Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Despre combaterea războiului hibrid  Reacție după ce Rusia a convocat Consiliul de Securitate  Despre zidul antidronă Despre un dezechilibru între bazinul Mării Negre și Polonia și statele baltice Despre retragerea trupelor americane în România Nicușor Dan: „Țara noastră are aliați și este protejată” Rutte: „NATO consideră că este o mare valoare România”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut, miercuri, declarații de presă cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului a declarat că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare, iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat. NATO este „mereu” pregătită să apere, a declarat, la rândul său, Rutte, șeful NATO. Oficialul a precizat că dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze ţara noastra pentru că „aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut”. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Despre combaterea războiului hibrid 

ACTUALIZARE 16:30: Întrebați despre combaterea războiului hibrid și despre impresia românilor că Vladimir Putin este un patriot, cei doi au declarat: 

Rutte: „Când e vorba de hibrid, cuvântul e ciudat, am văzut tentative de asasinat, avioane care sunt un risc pentru aviația comercială. De asemenea, atacul recent în Marea Britanie. N-aș folosi așa mult cuvântul „hibrid”. Fără îndoială, în NATO suntem extrem de activi că vom avea ce e necesar. Să luăm exemplul când anul trecut Estonia și Finlanda au fost amenințate și am folosit cele mai noi tehnologii. Câteodată e mai mult sau mai puțin vizibil ce facem.

Nicușor Dan: „Hibrid înseamnă cyber, înseamnă atacuri asupra infrastructurii critice. V-ați referit la dezinformare. E un fenomen relativ nou pentru NATO. Are o strategie și trebuie să colaborăm să împărtășim experiențele”.

Reacție după ce Rusia a convocat Consiliul de Securitate 

ACTUALIZARE 14:26: Rusia a convocat Consiliul de Securitate, ca răspuns la testele nucleare începute în această dimineață de SUA. Întrebat dacă există un răspuns al NATO, Rutte a spus:

„Demult nu mai reacționez la ședințele pe care Putin le organizează. E plătit ca președinte al Rusiei, de aceea le organizează”.

Despre zidul antidronă

ACTUALIZARE 16:20: Întrebare: UE și NATO vor face pași concreți pentru a pune în practică ideea zidului antidronă sau fiecare țară va trebui să se descurce pe cont propriu?

Rutte: „Aici lucrăm foarte strâns între NATO și UE. NATO stabilește standardul, capacitățile și partea militară. UE e extrem de capabilă când e vorba de organizarea industriilor de apărare.  Santinela Estică este o componentă care va deveni mai bună, cu tehnologii întrepătrunse. Această combinație este foarte puternică”.

Nicușor Dan: „În documentul Consiliului European veți vedea că la fiecare program despre care vorbește, inclusiv despre drone, se spune explicit colaborare cu NATO. Aceste programe sunt complementare și integrate în planul general de apărare al NATO. Ca orice componentă există sarcini pentru fiecare din țările membre și chestiuni interoperabile și în coordonarea NATO”.

Despre un dezechilibru între bazinul Mării Negre și Polonia și statele baltice

ACTUALIZARE 16:16: Întrebare: Vedem în Polonia și a celorlalte state o prezență sporită a trupelor americane și ale NATO. De ce vedem asta în Polonia și în statele baltice, față de România? 

Rutte: „Santinela Estică este aici de la nord până la Marea Neagră. Atunci când e nevoie putem acord suport suplimentar. Referitor la trupele terestre, lucrăm aici pentru a-i perfecționa pe cei peste 5.000 de militari ca atunci când e nevoie să le aducem până la nivelul de a putea apăra România. Aveți și mândria voastră, forțele române. Dar dacă va avea loc un atac din alte părți, nu e vorba de ajutor din partea Santinelei și cele terestre, dar tot NATO va veni să vă salveze. Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care să intre să salveze România. Avem activități în fiecare zi, le perfecționăm. De aceea cred că nimeni nu va încerca”.

Nicușor Dan: „Această problemă, în opinia mea, nu există. Există o abordare comună cu privire la flancul estic. Pentru NATO și Europa amenințarea este în flancul estic”.

Despre retragerea trupelor americane în România

ACTUALIZARE 16:08: Întrebat cum a văzut NATO retragerea trupelor americane din România, și dacă sunt state care s-au oferit să suplimenteze, Mark Rutte a declarat:

„Ajustările la situația trupelor NATO nu e ceva singular. S-a mai întâmplat în alți ani. Au fost mai multe trupe NATO pe continent în 2022. Vedeți angajamentul președintelui Trump care este un angajament total față de NATO și eforturile noastre comune. Am vorbit despre forțele terestre, creștem numărul brigăzilor și, de asemenea, trebuie să vorbim și de Santina Estică. Va implica active militare adiționale terestre și aeriene. Va implica și tactici inovative menite pentru a face față noilor provocări. Drone maritime. Activitatea militară conectează mai bine și gama de active militare deja disponibile pe Flancul de Est”.

La această întrebare, președintele Dan a declarat: „Programul Santinela Estului înseamnă mai multe capacități militare și oameni atunci când e nevoie. Avem un exemplu zilele astea - exercițiul de la Cincu cu 5.000 de militari aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări pentru a descuraja”.

Nicușor Dan: „Țara noastră are aliați și este protejată”

ACTUALIZARE 15:50: Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan: 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Cei doi lideri au avut convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale, iar de la ora 15:30 vor avea declarații de presă.

Ulterior, şeful NATO va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, se va întâlni cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi, ulterior, cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Vizita înaltului oficial al Alianţei Nord-Atlantice are loc în contextul participării acestuia la NATO Industry Forum, care se desfăşoară miercuri şi joi la Bucureşti, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Preşedintele României şi secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum în dimineaţa zilei de joi.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda discuţiilor preşedintelui Nicuşor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.

Este prima vizită a lui Rutte în România în calitate de şef al Alianţei. El a mai fost în ţara noastră în urmă cu trei ani, la baza militară de la Cincu, atunci fiind premier al Olandei.

Editor : A.C. | C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
1
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
3
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
micula1
5
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi încercat să împiedice...
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Digi Sport
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
mircea abrudean
„Parlamentul poate funcționa și cu mai puțini aleși”. Mircea...
Poliție Franța
Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane...
ilie bolojan mark rutte
Secretarul general al NATO a ajuns la Guvern. Mark Rutte a fost...
Ultimele știri
Mark Rutte: „Nu mai reacționez la ședințele lui Putin. E plătit ca președinte al Rusiei, de aceea face ședințe”
Bucureştenii din zonele Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă, anunță Bujduveanu
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, anunță primele vizite în noua sa calitate. Când va vizita România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pilot NATO
Cel mai tânăr instructor pentru viitorii piloţi NATO, detaşat în SUA, e român. „Când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă”
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
ciprian ciucu nicusor dan
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primăria Capitalei. „Este o onoare”
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Retragerea trupelor americane din România stârnește revoltă în Congresul SUA. Pentagonul, acuzat că ascunde informații
ilie bolojan amiralul
Ilie Bolojan, întâlnire cu amiralul Pierre Vandier: prioritățile României în NATO și modernizarea armatei, printre temele discutate
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Anunț bombă al FRF: Mircea Lucescu, selecționerul României și după Mondialul din 2026!? „Mergem mai departe...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Corpul ei, sculptură, atitudinea, forță pură. Teyana Taylor, cu abdomenul cu pătrățele la vedere, într-o...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Anthony Hopkins recunoaște că și-a înșelat a doua soție: "A închis ochii la tot ce făceam. Ani mai târziu a...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”