Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că i-a prezentat-o pe partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru, liderului de la Casa Albă, Donald Trump, marţi seară, la dineul oferit de preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu prilejul Summitului NATO de la Ankara.

Nicuşor Dan a fost întrebat miercuri, înainte să participe la summit, care a fost atmosfera de la dineul de marţi, după ce preşedintele american i-a acuzat pe aliaţi de lipsă de loialitate, deşi România s-a dovedit un aliat loial, şi dacă a simţit că a planat o atmosferă de ruptură transatlantică.

„Nu, deloc. Bine, dar e o diferenţă tot timpul între politici şi oameni. Adică oamenii socializează, discută, râd, cumva ăsta este limbajul social, perioada pe care o trăim, şi una-i una, alta-i alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă”, a precizat şeful statului.

El a fost întrebat, de asemenea, ce a discutat împreună cu partenera sa cu Donald Trump marţi seară, la dineul de la Complexul Prezidenţial Beştepe.

„Nu, nu, au fost fraze de politeţe. Stăteam în spate şi domnul Trump s-a întors şi i-am prezentat-o pe Mirabela”, a afirmat acesta.

Editor : C.L.B.