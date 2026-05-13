Video Nicuşor Dan: Statele din formatul B9, statele din zona nordică, au preocupări comune şi au o ameninţare comună, Rusia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la finalul Summitului Formatului B9, că Statele din formatul B9, statele din zona nordică, au preocupări comune şi au o ameninţare comună, Rusia. Şeful statului a spus că deciziile pe care le-au asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilităţi care să facă o alianţă mai bine pregătită pentru ameninţări.

„Statele din formatul B9, statele din zona nordică, au preocupări comune şi au o ameninţare comună, Rusia. De aceea este logic ca poziţiile noastre să fie compatibilizate în întâlniri cum a fost cea de azi. A apărut în discuţie ideea ca această compatibilitate să devină la un moment dat mai formală, într-un format mai extins decât acesta. Părţile au emis o declaraţie pe care o cunoaşteţi. În declaraţie este scris explicit că Rusia este o ameninţare pentru ţările noastre. În declaraţie vorbim de Ucraina, evident, şi de sprijinul pe care ţările noastre îl continuă să-l oferă Ucrainei, asistenţă militară în faza curentă şi garanţii de securitate în faza următoare", a spus preşedintele Nicuşor Dan, în conferinţa comună de la finalul Summitului B9, împreună cu preşedintele Poloniei şi secretarul general al NATO.

Nicuşor Dan a afirmat că tradiţional, Summitul B9 este o pregătire pentru summitul NATO, care anul acesta este la Ankara.

„Tema summitului B9 de aici a fost oferită mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcţionarea NATO, relaţia transatlantică este extrem de importantă. Deciziile pe care le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilităţi care să facă o alianţă mai bine pregătită pentru ameninţări şi, bineînţeles, dezechilibrarea în interiorul alianţeii a contribuţiilor între ţările europene şi Statele Unite. Şi sintagma NATO 3.0 pe care aţi văzut-o în declaraţie, cumva comprimă această voinţă comună a ţărilor care au participat la întâlnirea de azi”, a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că au trecut în revistă unde suntem cu respectarea angajamentelor pe care ni le-am asumat la Haga, la summitul NATO de anul trecut şi progresăm, adică suntem cu toţii serioşi, ne ţinem de cuvânt şi asta face bine alianţe.

„Din partea României, după cum ştiţi, anul acesta sunt cheltuieli militare de 2,5% din PIB şi, foarte important, pentru că a fost o discuţie în reuniunea de azi, 40% din aceşti 2,5% se duc pe echipamente noi”, a spus preşedintele.

„Am vorbit, dincolo de chestiuni generale ale alianţei, din partea noastră, am vorbit de Moldova. Moldova este un stat pe Flancul estic ameninţat într-un proces de război hibrid cu Rusia şi este important pentru Moldova, pentru noi, pentru Ucraina, pentru alianţă, să ajutăm Moldova, pentru a ţine piept acestor agresiuni”, a mai afirmat şeful statului.

„Există o preocupare a cetăţenilor români faţă de dronele care se întâmplă să ajungă să treacă graniţa noastră. Am vorbit despre asta cu secretarul general şi, după cum ştiţi, este în interiorul NATO proiectul Santinela Estului, care progresează exact pentru protecţia cetăţenilor români care sunt afectaţi sau potenţial afectaţi", a menţionat Nicuşor Dan.

„Încă o dată mulţumesc tuturor delegaţiilor care au fost azi la Bucureşti. A fost o reuniune constructivă, deschisă şi mă bucur că la sfârşitul ei poziţiile noastre sunt foarte, foarte asemănătoare. Deci am încredere că summitul NATO de la Ankara va fi un succes şi, cum i-am spus la sfârşit, domnul secretar general, dacă până atunci putem să facem orice, suntem la dispoziţia dumneavoastră”, a spus preşedintele în final.

