Nino, câinele care a găsit 2 kilograme de cocaină îngropate sub un strat gros de zăpadă. Polițist: „A fost o provocare pentru noi"

nino caine
Nino, câinele care a găsit 2 kilograme de cocaină îngropate sub un strat gros de zăpadă. Foto: Captură video

Trei bărbați au fost arestați preventiv, după ce au îngropat în curtea unuia dintre ei peste 10 kilograme de droguri. Butoiul în care era stupefiantele în vașoare de 300.000 de euro a fost găsit de un câine special antrenat. Nino a simțit drogurile ascunse sub un metru de pământ și un strat gros de zăpadă.

Nino are 3 ani și încă de la vârsta de doar câteva luni a început să se antreneze pentru a deveni cel mai bun polițist. Numele lui nu este unul întâmpător. Vine de la sirenele autospecialelor, a căror sunet pune echipa în mișcare.

Talentul lui este mirosul fin. Dovada: într-o noapte cu viscol de cod portocaliu, a găsit 2 kg de cocaină sub un strat gros de zăpadă, la jumătate de metru adâncime

Alin Popa, agent al Serviciului de Criminalistică Argeș: Ne-am prezentat la fața locului cu colegul și câinele meu de serviciu, Nino. Câinele a fost foarte interesat de o anumită zonă și atunci, împreună cu colegii, am efectuat săpături. La jumătate de metru am găst un butoi, când am defăcut butoiul am gătit aproximativ 2 kg de substanță albă. Chiar a fost o provocare pentru noi, având în vedere și vremea, a nins atunci, peste pământ a fost un strat mare de zăpadă.

Mândru că a ajutat la destructurarea grupării de traficanți, s-a pozat lângă captura în valoare de 300 de mii de euro, altfel, o probă importantă la dosar.

Pentru a-i păstra nasul antrenat, cel care îi este partener de muncă lucrează zilnic cu el.

-Noi efectiv pitim substanțe sau obiecte care poartă mirosul respectiv și încercăm să simulăm o situație cât mai reală în antrenament. Facem activități, probabil cum fac și ceilalți posesori de câini, doar că noi ne mai și antrenam și încercăm să fim mereu pregătiți. Nu contează, dacă suntem chemați ziua, noaptea, pe ploaie pe ninsoare noi trebuie să fim pregătiți.

În cadrul perchezițiilor au fost găsite alte 10 kilograme de substanțe interzise.

