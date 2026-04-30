Deși ne aflăm la finalul lunii aprilie, iarna nu vrea să plece în anumite zone ale țării. Pe mai multe șosele din țară ninge, iar utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că în noaptea de miercuri spre joi a nins pe mai multe șosele din județele Brașov și Covasna.

„Iarna s-a întors în zona montană din centrul țării! În acest moment ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna iar utilajele de deszăpezire sunt pe traseu. Circulați cu prudență”, a transmis CNAIR pe Facebook.

Turiștii care petrec 1 Mai la munte pot practica încă sporturile de iarnă. La Predeal a nins și s-a depus deja un strat consistent de zăpadă. A nins și în masivul Bucegi, astfel că turiștii se pot bucura de o vacanță pe schiuri, pentru că unele pârtii sunt încă deschise. Administratorii pensiunilor și hotelurilor de la munte au pregătit oferte atrăgătoare, cu spa și petreceri la restaurante.

Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai

Meteorologul ANM Iris Răducanu a anunțat pentru Digi24 că, în zilele următoare, vremea va fi „deosebit de rece pentru această perioadă”. Ea a precizat că de 1 Mai vremea va fi rece atât pe litoral, cât și la munte, unde vor fi ploi, iar la altitudini mari chiar lapoviță și ninsoare.

„Pe litoral temperaturile vor fi mai coborâte decât ar trebui să fie la această dată. Vorbim de maxime, pe parcursul zilei de mâine, de 10-11°. Pe 1 Mai un pic mai ridicate, de 12-13°, dar vor fi ploi, chiar dacă acestea vor fi slabe cantitativ, vor apărea totuși pe litoral. Și vântul își va face simțită prezența. Vor fi rafale de 45km/h”, a explicat meteorologul.

Aceasta a mai precizat că la munte „va ploua, iar la altitudini mari, de peste 1.400 de metri vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Acolo se va depune și strat de zăpadă, în medie de 5-8cm. Vântul își va face simțită prezența și în zona montană, mai ales la altitudini mari, cu rafale de până la 70km/h”.

