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Nivel record de stres termic în Europa, în cea mai caldă vară înregistrată vreodată

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termometru care indica temperaturi ridicate
Foto: Guliver/ GettyImages
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Din articol
17 zile cu temperaturi de peste 30 de grade Seceta afectează aproape jumătate din Europa

Un procent record de 52% din teritoriul Europei a fost expus unui stres termic intens în timpul verii excepţional de calde care a afectat continentul în acest an, a indicat vineri observatorul climatic al Uniunii Europene (UE).

Continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume s-a confruntat, pe fondul schimbărilor climatice, cu o serie aproape neîntreruptă de valuri de căldură care au început neobişnuit de devreme în primăvară, doborând recorduri de temperatură şi provocând zeci de mii de decese suplimentare, mai transmite AFP preluată de Agerpres.

Stresul termic se manifestă atunci când mecanismele naturale de răcire ale organismului sunt depăşite, ceea ce provoacă simptome care variază de la ameţeli şi dureri de cap până la insuficienţa mai multor organe şi deces.

„Unul dintre aspectele marcante ale anului 2026 este faptul că această căldură s-a remarcat nu numai prin intensitatea sa, ci şi prin extinderea sa geografică”, a declarat Samantha Burgess, responsabil strategic pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (CEPMMT), care gestionează programul Copernicus.

Această vară a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa de Vest, cu patru dintre cele mai intense zece valuri de caniculă din istoria acestor înregistrări în Europa, în special în Franţa, dar şi în Regatul Unit şi în Belgia, potrivit Copernicus.

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17 zile cu temperaturi de peste 30 de grade

Valul de căldură din august 2003 rămâne totuşi cel mai sever - un criteriu ce măsoară durata şi intensitatea combinate -, a precizat Copernicus.

În 2026 s-au înregistrat, de altfel, 17 zile în care cel puţin 60% din teritoriul Europei de Vest a înregistrat temperaturi de peste 30 de grade Celsius, comparativ cu 11 în 2003 şi 7 în 2025.

Această situaţie a expus 52% din Europa la un „stres termic foarte puternic”, corespunzând unei temperaturi resimţite de peste 38 de grade Celsius, conform Copernicus.

Aproximativ 80% din continent a înregistrat un stres termic „puternic”, adică o temperatură resimţită de peste 32 de grade Celsius. Aceste condiţii au fost observate pe parcursul unui număr record de 41 de zile în timpul sezonului, cu cinci zile mai mult decât în 2003, anul cu o caniculă istorică.

„Vara anului 2026 a demonstrat modul în care stresul termic devine atât mai răspândit, cât şi mai persistent”, a declarat Burgess, subliniind că acesta reprezintă principala cauză de mortalitate asociată condiţiilor meteorologice la nivel mondial.

Această vară a fost marcată, de asemenea, de condiţii de secetă care au dus la cele mai scăzute debite fluviale înregistrate vreodată de la începutul consemnării acestor date, în 1992, perturbând transportul de mărfuri şi exercitând presiuni asupra irigaţiilor, răcirii reactoarelor nucleare şi producţiei de energie hidroelectrică, potrivit Copernicus.

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Seceta afectează aproape jumătate din Europa

Episoadele de secetă sunt din ce în ce mai frecvente în Europa în ultimii 45 de ani. La sfârşitul lunii august, seceta afecta aproape jumătate din Europa, a precizat Burgess.

De asemenea, mările şi oceanele europene au înregistrat „temperaturi de suprafaţă record sau apropiate de recorduri, pe o mare parte a coastei atlantice, precum şi în vestul şi centrul Mării Mediterane”, însoţite de valuri de căldură marină „puternice până la excepţionale”, potrivit reprezentantei CEPMMT.

„Aceasta este una dintre caracteristicile marcante ale acestei veri: nu este vorba de un record izolat, ci de modul în care multiple recorduri au apărut simultan în cadrul sistemului climatic”, a subliniat Burgess.

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Editor : Ana Petrescu

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