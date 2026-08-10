Nivelul Dunării la Cernavodă, în scădere mai pronunțată decât estimările. Apele Române monitorizează situația

Nivelul Dunării a scăzut și mai mult la Cernavodă, unde sunt deja în vigoare primele restricții privind folosirea apei. Dunărea a ajuns la -2,27 metri, iar până la trecerea la următorul nivel de restricții mai sunt 25 de centimetri.

Gradul de umplere al celor 39 de principale lacuri de acumulare monitorizate de Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica a ajuns la 70,63%, în contextul secetei hidrologice care afectează în continuare mai multe zone ale țării.

Potrivit datelor publicate, luni pe pagina de Facebook a Apelor Române, în lacuri se află în prezent aproximativ 3,07 miliarde de metri cubi de apă, volum care asigură necesarul de apă brută pentru beneficiarii alimentați din surse de suprafață în sistem centralizat.

„Administrația Națională «Apele Române» monitorizează permanent evoluția resurselor de apă, în contextul secetei hidrologice care afectează în continuare mai multe zone ale țării”, transmite instituția pe rețeaua de socializare.

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Gradul de umplere ar putea coborî la 66% la sfârșitul lunii

Apele Române estimează că, până la sfârșitul lunii august, gradul de umplere al celor 40 de principale lacuri de acumulare va scădea la aproximativ 66%.

Situația este deja dificilă în mai multe localități din țară. În prezent, 181 de localități care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de deficitul rezervei de apă. Alimentarea se face cu dificultate, cu restricții sau intermitent, în anumite intervale orare.

Alte 96 de localități, care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sau beneficiază doar parțial de astfel de sisteme, sunt afectate de seceta prelungită. În unele dintre aceste localități au secat și fântâni.

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Problemele sunt vizibile și în ceea ce privește debitele râurilor. Din cele 130 de secțiuni în care este monitorizată seceta hidrologică, în 48 au fost înregistrate debite sub nivelul minim necesar pentru satisfacerea cerințelor de apă.

„Situația Dunării rămâne, de asemenea, una deosebit de dificilă”, avertizează Apele Române.

La Baziaș, debitul Dunării este de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care debitul mediu lunar este de aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă.

Restricții la Cernavodă

Situația este monitorizată cu atenție și în zona Cernavodă. Aici se aplică în prezent Treapta I de restricții, iar nivelul Dunării înregistrat la stația hidrometrică este de -2,27 metri. Diferența până la atingerea nivelului care ar impune trecerea la Treapta a II-a este de 0,25 metri.

„Apele Române continuă monitorizarea permanentă a resurselor de apă și aplicarea măsurilor prevăzute în Planurile de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, cu prioritate pentru asigurarea alimentării cu apă a populației”, transmite instituția.

Autoritățile monitorizează în continuare evoluția resurselor de apă și aplică măsurile prevăzute pentru perioadele deficitare, în funcție de evoluția debitelor și a rezervelor disponibile.

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Editor : Ana Petrescu