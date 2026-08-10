Live TV

Nivelul Dunării la Cernavodă, în scădere mai pronunțată decât estimările. Apele Române monitorizează situația

Data actualizării: Data publicării:
cernavoda dunare
Foto: Apele Române Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Gradul de umplere ar putea coborî la 66% la sfârșitul lunii Restricții la Cernavodă

Nivelul Dunării a scăzut și mai mult la Cernavodă, unde sunt deja în vigoare primele restricții privind folosirea apei. Dunărea a ajuns la -2,27 metri, iar până la trecerea la următorul nivel de restricții mai sunt 25 de centimetri.

Gradul de umplere al celor 39 de principale lacuri de acumulare monitorizate de Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica a ajuns la 70,63%, în contextul secetei hidrologice care afectează în continuare mai multe zone ale țării.

Potrivit datelor publicate, luni pe pagina de Facebook a Apelor Române, în lacuri se află în prezent aproximativ 3,07 miliarde de metri cubi de apă, volum care asigură necesarul de apă brută pentru beneficiarii alimentați din surse de suprafață în sistem centralizat.

„Administrația Națională «Apele Române» monitorizează permanent evoluția resurselor de apă, în contextul secetei hidrologice care afectează în continuare mai multe zone ale țării”, transmite instituția pe rețeaua de socializare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Gradul de umplere ar putea coborî la 66% la sfârșitul lunii

Apele Române estimează că, până la sfârșitul lunii august, gradul de umplere al celor 40 de principale lacuri de acumulare va scădea la aproximativ 66%.

Situația este deja dificilă în mai multe localități din țară. În prezent, 181 de localități care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de deficitul rezervei de apă. Alimentarea se face cu dificultate, cu restricții sau intermitent, în anumite intervale orare.

Alte 96 de localități, care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sau beneficiază doar parțial de astfel de sisteme, sunt afectate de seceta prelungită. În unele dintre aceste localități au secat și fântâni.

Citește și: Debitul Dunării rămâne la 1.400 m³/s la intrarea în țară. Apele Române anunță când ar putea crește nivelul

Problemele sunt vizibile și în ceea ce privește debitele râurilor. Din cele 130 de secțiuni în care este monitorizată seceta hidrologică, în 48 au fost înregistrate debite sub nivelul minim necesar pentru satisfacerea cerințelor de apă.

„Situația Dunării rămâne, de asemenea, una deosebit de dificilă”, avertizează Apele Române.

La Baziaș, debitul Dunării este de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care debitul mediu lunar este de aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă.

Restricții la Cernavodă

Situația este monitorizată cu atenție și în zona Cernavodă. Aici se aplică în prezent Treapta I de restricții, iar nivelul Dunării înregistrat la stația hidrometrică este de -2,27 metri. Diferența până la atingerea nivelului care ar impune trecerea la Treapta a II-a este de 0,25 metri.

„Apele Române continuă monitorizarea permanentă a resurselor de apă și aplicarea măsurilor prevăzute în Planurile de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, cu prioritate pentru asigurarea alimentării cu apă a populației”, transmite instituția.

Autoritățile monitorizează în continuare evoluția resurselor de apă și aplică măsurile prevăzute pentru perioadele deficitare, în funcție de evoluția debitelor și a rezervelor disponibile.

Citește și: Guvernul a alocat 5,1 milioane de lei pentru dragarea Dunării, pentru a asigura apa necesară Centralei de la Cernavodă

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Mohsen Rezaei
3
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
4
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Diana Buzoianu vine cu vești proaste despre nivelul Dunării: „S-a creat un dâmb care a reorientat debitul de apă”
Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Secetă istorică pe Dunăre. Producţia de energie la Porţile de Fier este la jumătate faţă de media ultimilor cinci ani
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala de la Cernavodă. Apele Române: „Prognoza nu e optimistă”
ANAR Dunare 3
Debitul Dunării rămâne la 1.400 m³/s la intrarea în țară. Apele Române anunță când ar putea crește nivelul
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Avertisment de la Min. Energiei: Acțiunile pe Dunăre nu au fost durabile. Trebuie să fim pregătiți și pentru închiderea unității 2
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Opt ani de la protestele din 10 august. Oana Gheorghiu, mesaj către...
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia: Cel puțin 111 morți și mai multe...
Graph Showing downtrend, Business Idea Down, business finance concept, business decline
Consilier prezidenţial: Economia noastră nu merge grozav. E foarte...
Ultimele știri
Buzoianu: Garda Forestieră a descoperit una dintre cele mai mari zone de tăieri ilegale de arbori din ultimii ani
Turcia a adoptat o lege istorică privind reintegrarea combatanţilor PKK care renunţă la arme
Scăpări de gaze în mai multe apartamente din Neamț. Alimentarea blocurilor a fost oprită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani...
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...