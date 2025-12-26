Video Noapte de coșmar pentru un bărbat care a ieșit la colindat. A fost lovit cu o bâtă în cap pentru că nu știa versurile
Un obicei tradițional de colindat s-a transformat într-un coșmar pentu un bărbat de 44 de ani care nu știa versurile unui colind, transmite Digi24. Acesta a intrat într-un conflict cu ceilalți participanți și a fost lovit cu o bâtă în cap. Totul s-a întâmplat în județul Cluj, iar agresorul bărbatului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Mai multe persoane au participat pe 25 decembrie la un obicei tradițional de colindat în Huedin, județul Cluj.