Video Noapte de coșmar pentru un bărbat care a ieșit la colindat. A fost lovit cu o bâtă în cap pentru că nu știa versurile

Data publicării:
Un obicei tradițional de colindat s-a transformat într-un coșmar pentu un bărbat de 44 de ani care nu știa versurile unui colind, transmite Digi24. Acesta a intrat într-un conflict cu ceilalți participanți și a fost lovit cu o bâtă în cap. Totul s-a întâmplat în județul Cluj, iar agresorul bărbatului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Mai multe persoane au participat pe 25 decembrie la un obicei tradițional de colindat în Huedin, județul Cluj. 

Între ele, însă, a izbucnit un conflict spontan, după ce bărbatul de 44 de ani, originar din Sălaj, i-a supărat pe participanți cu modul în care acesta interpreta colindul.

Pe fondul acestui conflict, bărbatul a fost lovit în cap cu o bâtă folozită ca recuzită de către un băiat de 23 de ani. În conflict a intervenit și un alt tânăr, de 17 ani.

Bărbatul de 44 de ani a căzut inconștient și a fost dus de urgență la spital, în timp ce tânărul de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

