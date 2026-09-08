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Video Noi acuzații de hărțuire sexuală la Școala de Poliție de la Câmpina

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ecusoan al politiei romane
Sursa: Poliția Română
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Acuzații de hărțuire sexuală la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina. O elevă și-a reclamat profesorul de drept penal după ce acesta i-ar fi făcut avansuri.

Pe numele profesorului a fost deschis un dosar penal, iar acuzații urmează să fie examinate de anchetatori.

Este al doilea caz de acuzații de hărțuire sexuală înregistrat la școala din Câmpina, în mai puțin de un an de zile.

Potrivit informațiilor din anchetă, după finalizarea cursurilor profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj în care i-ar fi cerut să se întâlnească într-o altă sală de clasă pentru ca acesta să-i dea mai multe materiale de școală pentru care ar fi avut nevoie.

Acuzațiile sunt extrem de grave – fata susține că discuția a ajuns la viața ei personală și cadrul didactic ar fi atins-o și chiar ar fi sărutat-o pe obraz. Ea susține că profesorul i-ar fi cerut să nu povestească nimănui despre această întâlnire.

Acum școala a deschis o anchetă disciplinară internă în care se fac verificări.

Bineânțeles că tânăra ar fi povestit totul conducerii școlii și ulterior ar fi fost trimise toate detaliile la parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Nu este primul caz de acest fel. Într-un altul, tot la Țcoala de Poliție din Câmpina, un ofițer a fost inițial arestat preventiv după ce a fost acuzat de tentativă de viol, iar în acest moment se află sub control judiciar.

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Editor : Sebastian Eduard

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