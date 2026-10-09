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Video Noi audieri în dosarul DNA Fănel Bogos. Cristinei Trăilă i s-ar putea aduce la cunoștință calitatea de inculpat (surse)

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cristila traila la parlament
Cristina Trăilă. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sunt noi evoluții în dosarul DNA în care este investigat un om de afaceri din regiunea Moldovei, Fănel Bogos. Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, urmează să ajungă din nou în fața procurorilor de la DNA Iași, unde sunt programate noi proceduri.

Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al Guvernului, este așteptată să ajungă la sediul DNA, informează jurnalista Digi24 Ligia Pricopi. Ar fi pentru a treia oară într-o lună și jumătate când ajunge în fața procurorilor anticorupție.

Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Practic, anchetatorii DNA spun că ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, de a-l susține pe Fănel Bogos, în încercarea acestuia de a-l schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui, făcând presiuni la directorul ANSVSA.

Cristina Trăilă a negat toate aceste acuzații. Data trecută când a fost la audieri, în urmă cu 3 săptămâni, a dat de bunăvoie, la solicitarea acesteia, o declarație care a durat cinci ore. Spune că nu a avut nicio implicație, că niciun moment nu a făcut presiuni pentru schimbarea din funcție a unui șef de instituție din Vaslui.

Tot surse Digi24 spun că nu ar fi vorba despre audieri, ci despre comunicarea unei noi calități pe care Cristina Trăio are în acest dosar, din suspect în inculpat.

Asta înseamnă că se deschide calea pentru trimiterea dosarului în judecată.

Chemarea DNA se întâmplă la doar o zi după ce europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a dat declarații, aici, la la sediul DNA, în calitate de martor, după o discuție pe care ar fi avut-o cu șeful DSV Vaslui.

De asemenea, săptămâna trecută premierul Ilie Bolojan a fost citat pentru a explica tocmai acea întâlnire pe care a avut-o cu Fănel Bogos, întâlnire aranjată de Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui, cercetat în acest dosar pentru trafic de influență. Procurorii spun că fostul secretar general al Guvernului, Cristina Trăilă, a dat o mână de ajutor la această întâlnire.

 

Editor : Sebastian Eduard

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