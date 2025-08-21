Live TV

Noi condiții pentru solicitarea vizei în SUA. Anunțul făcut de ambasada americană în România

Data actualizării: Data publicării:
viza sua
FOTO: Profimedia Images

Ambasada SUA face, joi, noi precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie, în special în legătură cu condiţiile care trebuie îndeplinite pentru scutirea de interviu. Oficialii avertizează, însă, că rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite totuşi un interviu, dacă se consideră necesar.

Ambasada SUA anunţă că, începând cu 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, cetăţeţii interesaţi pot solicita o nouă viză prin curierat.

Condiţiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:

  • Să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei
  • Să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare
  • Să depună cererea în ţara de care aparţine ca cetăţean sau de reşedinţă
  • Să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil

„Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a mai transmis Ambasada SUA la Bucureşti.

Anterior, Ambasada SUA la Bucureşti a atras atenţia că, începând cu data de 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.

Editor : C.L.B.

