Colegiul Medicilor a început controlul disciplinar după moartea fetiței de 2 ani într-un cabinet stomatologic din Capitală. Ancheta ar trebui să lămurească dacă starea de sănătate a fetiței permitea anestezia și dacă medicii nu s-au grăbit când au decis sedarea copilei. Procurorii așteaptă raportul medico-legal care va stabili cauza exactă a decesului, după ce raportul preliminar al autopsiei arăta că fetița suferea de mai multe boli.

În cadrul acestei anchete vor fi analizate toate documentele medicale ale copilului, dosarul de la medicul de familie, dar și analizele făcute pentru intervențiile stomatologice, analize necesare în cazul oricărui pacient care este anesteziat. Ancheta Colegiului Medicilor încearcă să refacă traseul tragediei, să afle unde s-a greșit, respectiv dacă a fost vorba despre o eroare din partea medicilor. Mai mult, sunt făcute verificări pentru a se stabili dacă analizele au arătat clar că fetița putea să fie sedată.

„O anchetă disciplinară care este condusă de Colegiu Medicilor va lua în discuție felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie, deci vor fi informații legate de felul în care s-a efectuat actul medical. Totodată însă, în momentul în care într-o asemenea situație există și o anchetă penală, întotdeauna aceasta primează”, a declarat Catalina Poiana, președinta Colegiului Medicilor din România.

Verificările vor fi făcute sub coordonarea procurorului de caz. Între timp, sunt analizate toate probele ridicate la fața locului, este verificată aparatura folosită și sunt analizate și imaginile de pe camerele de supraveghere.

Fetița de doi ani care a murit într-o clinică de stomatologie din București ar fi avut afecțiuni medicale preexistente și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, au declarat surse medicale pentru Digi24. Urmează ca medicii legiști să decidă dacă anestezistul din clinica dentară ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune.

Anterior, Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii de stomatologie din București. Inspecția Sanitară de Stat a descoperit nereguli și au fost aplicate amenzi de 100.000 de lei.

„Ministerul Sănătății informează că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare. Ca urmare a abaterilor identificate, activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei.

Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale. Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm pentru transparență și respectarea cadrului legal, precum și disponibilitatea de a colabora în mod deplin cu autoritățile competente pe parcursul procedurilor în curs. Având în vedere ancheta penală aflată în desfășurare, instituția nu poate furniza informații suplimentare la acest moment. Atribuțiile Ministerului Sănătății se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”, arată un comunicat de presă al Ministerului Sănătății.

