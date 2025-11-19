Live TV

Video Noi controale în cazul fetiței moarte la stomatolog. Colegiul Medicilor reface traseul tragediei

Data actualizării: Data publicării:
cabinet stomatologic
Cabinet stomatologic Imagine cu caracter ilustrativ: Getty Images

Colegiul Medicilor a început controlul disciplinar după moartea fetiței de 2 ani într-un cabinet stomatologic din Capitală. Ancheta ar trebui să lămurească dacă starea de sănătate a fetiței permitea anestezia și dacă medicii nu s-au grăbit când au decis sedarea copilei. Procurorii așteaptă raportul medico-legal care va stabili cauza exactă a decesului, după ce raportul preliminar al autopsiei arăta că fetița suferea de mai multe boli. 

 

În cadrul acestei anchete vor fi analizate toate documentele medicale ale copilului, dosarul de la medicul de familie, dar și analizele făcute pentru intervențiile stomatologice, analize necesare în cazul oricărui pacient care este anesteziat. Ancheta Colegiului Medicilor încearcă să refacă traseul tragediei, să afle unde s-a greșit, respectiv dacă a fost vorba despre o eroare din partea medicilor. Mai mult, sunt făcute verificări pentru a se stabili dacă analizele au arătat clar că fetița putea să fie sedată.

„O anchetă disciplinară care este condusă de Colegiu Medicilor va lua în discuție felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie, deci vor fi informații legate de felul în care s-a efectuat actul medical. Totodată însă, în momentul în care într-o asemenea situație există și o anchetă penală, întotdeauna aceasta primează”, a declarat Catalina Poiana, președinta Colegiului Medicilor din România.

Verificările vor fi făcute sub coordonarea procurorului de caz. Între timp, sunt analizate toate probele ridicate la fața locului, este verificată aparatura folosită și sunt analizate și imaginile de pe camerele de supraveghere.

Fetița de doi ani care a murit într-o clinică de stomatologie din București ar fi avut afecțiuni medicale preexistente și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, au declarat surse medicale pentru Digi24. Urmează ca medicii legiști să decidă dacă anestezistul din clinica dentară ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune.

Anterior, Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii de stomatologie din București. Inspecția Sanitară de Stat a descoperit nereguli și au fost aplicate amenzi de 100.000 de lei.

„Ministerul Sănătății informează că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare. Ca urmare a abaterilor identificate, activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei.

Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale. Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm pentru transparență și respectarea cadrului legal, precum și disponibilitatea de a colabora în mod deplin cu autoritățile competente pe parcursul procedurilor în curs. Având în vedere ancheta penală aflată în desfășurare, instituția nu poate furniza informații suplimentare la acest moment. Atribuțiile Ministerului Sănătății se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”, arată un comunicat de presă al Ministerului Sănătății.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Se schimbă tot! Legea a fost votată: ”Intră în Monitorul Oficial și gata!”. Amenzile sunt fără precedent
Digi Sport
Se schimbă tot! Legea a fost votată: ”Intră în Monitorul Oficial și gata!”. Amenzile sunt fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lukoil-petrotel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
UE face un pas important spre „Schengenul militar”. Ce înseamnă...
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump...
Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării
Daniel David spune că nu vor scădea salariile profesorilor: „Educația...
Ultimele știri
Senatul a respins controversatul proiect de lege care limitează dreptul la avort
Cine este preotul român numit într-o funcție cheie la Vatican. Va colabora îndeaproape cu Papa Leon
Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-18 145313
Mașini de lux vândute în România, declarate furate în UE. Percheziții de amploare în București și trei județe
cod-rutier-2020.-ce-se-intampla-cu-permisele-retinute-de-politia-rutiera-2
Accident pe Bulevardul Uverturii din Capitală: patru răniți după ce două mașini s-au ciocnit, iar una a ajuns pe trotuar
medici in sala de operatie
Premieră medicală la Spitalul Bagdasar-Arseni din București: operație pe creier cu pacientul treaz. „A fost foarte curajos”
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Răsfăț pe bani publici. Primăria Capitalei dă 3 milioane de euro pentru 3 târguri de Crăciun. „În loc să facă infrastructură”
BUCURESTI - SEDINTA COMITETULUI POLITIC USR - IAN 2024
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig”
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut...
Fanatik.ro
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Centrală oprită sau dată pe o temperatură mai mică atunci când pleci de acasă? Sfatul specialiştilor pentru a...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Ion Țiriac a intervenit în scandalul uriaș: ”E corect? Nu, este crimă! Maică-sa știe mai bine”
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Sărbători cu pensii mai mari. Bonusuri de Crăciun, ajutoare pentru alimente și energie. Când intră banii?
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă