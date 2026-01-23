Ies la iveală detalii șocante în cazul crimei între copii, din Timiș. Băiatul de 13 ani care a participat la teribila faptă și care acum este liber avea substanțe interzise în corp, arată rezultatele unor teste toxicologice, potrivit surselor Digi24. Vă avertizăm, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!

„Se pare că analizele de laborator ale băiatului de 13 ani, implicat în crima din județul Timiș, au arătat urme de substanțe interzise în corp. Tot pe surse aflăm că în cazul celorlalți doi suspecți, în vârstă de 15 ani, nu s-ar fi găsit substanțe interzise. Aceste date le au acum și anchetatorii, care continuă cercetările în acest dosar de omor calificat, profanare de cadavre și favorizare a făptuitorului”, relatează jurnalistul Digi24 Mihai Vălușescu.

Adolescenții ar fi premeditat prima cu o lună înainte, motivată de lupta pentru putere în cercul de prieteni, dar și din invidie pentru situația materială a victimei.

„Totul a fost premeditat”

Presupușii autori s-au asigurat că au și un alibi, pentru că unul dintre ei i-ar fi scris un mesaj pe Instagram victimei în acea seară și îl întreba unde este, pentru a părea că nu au fost împreună atunci.

Unchiul băiatului ucis, care este polițist local, a povestit cum a reușit să afle că nepotul lui a fost omorât de prieteni.

„Era foarte incoerent în declarații, nu era atent la întrebări, era îngândurat, răspundea cu alte întrebări, se vedea că nu e în regulă și atunci am forțat nota și am inventat o poveste. Spune-ne dacă există o șansă să-l salvăm, zi-mi unde e și ce s-a întâmplat, că mai rău îți faci și, după un moment de liniște, a zis: bine, hai că vă zic adevărul: Mario e mort. Cum e mort? Da, l-au omorât”, a afirmat unchiul băiatului ucis.

„Aștepta să plece tatăl în străinătate, să plece mama la lucru, să fie săpată groapa dinainte, să-l chemi și apoi să sari pe el. A fost totul premeditat”, a mai declarat el.

Reamintim că adolescenții de 15 ani au fost reținuți, în timp ce băiatul de 13 ani a fost lăsat în libertate, pentru că este prea mic pentru a răspunde penal pentru faptele sale.

Între timp, în localitatea Cenei unde s-a petrecut crima, autoritățile locale au făcut un comitet pentru situații de urgență și au suplimentat numărul de polițiști care patrulează pe stradă pentru ca locuitorii să se simtă în siguranță.

