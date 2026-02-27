Live TV

Noi detalii în cazul asistentei care a murit în spitalul unde lucra. Tânăra de 23 de ani se angajase în urmă cu 4 luni

spital-medic-asistenta-foto-captura-digi24-tv
Imagine cu caracter ilustrativ: Captură video Digi24

Caz șocant la un spital privat din Constanța. O asistentă a murit, imediat după ce a ajuns la maternitatea unde era angajată. Colegii nu au putut face nimic pentru tânăra de 23 de ani. Din primele informații, asistenta ar fi suferit o hemoragie internă.

Tragedia s-a întâmplat dimineață, când asistenta a intrat în tură.

Tatăl asistentei a adus-o cu mașina pe tânăra de 23 de ani până în curtea Spitalului privat. În momentul în care a intrat în unitatea medicală, femeia i-a spus unei colege că se simte rău.

Ion Marius Rușa, director general spital privat Constanța: I-a spus că îi e rău și a dat să leșine, a prins-o colega în brațe și a sprijinit-o jos, deci nu s-a lovit. După care a început să aibă convulsii, colega a alertat imediat și a dus-o într-un cabinet de urgență, unde a venit anestezistul, care era de gardă, care a constatat că nu are puls, nu are activitate cardiacă, nu avea tensiune. A intubat-o, a perfuzat-o și a început manevrele de resuscitare, anunțând, în același timp, și SMURD-ul.

Fata nu era cunoscută cu vreo problemă medicală.

Anamaria Stoica, ISU Dobrogea: Colegii mei au constantat faptul că tânăra în vârstă de 23 de ani se afla în stop-cardiorespirator și au început de îndată manevrele de resuscitare. Din păcate, în urma protocolului de resuscitare aplicat de aceștia, tânăra a fost declarată decedată.

Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanța: Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizivile de violență. În continuare, urmează a se efectua autopsia în vederea stabilirii cauzelor decesului.

Tânăra asistentă se angajase în Spitalul privat din Constanța în urmă cu 4 luni și jumătate.

