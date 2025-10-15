Live TV

Noi detalii în cazul Coifului de la Coțofenești furat de la Muzeul Drends: un român, suspectat că ar fi pregătit terenul pentru hoți

Data actualizării: Data publicării:
coiful de la cotofenesti
Foto: Shutterstock
Din articol
Românul a fost interogat pe 28 ianuarie, inițial ca martor Coiful dacic rămâne de negăsit

Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu. Acest lucru reiese din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Acest bărbat, Andrei B., ar avea legături cu o bandă care fură obiecte de artă la comandă.

Nu este clar dacă Andrei B., în vârstă de 38 de ani, a avut vreo legătură cu furtul Coifului şi al brăţărilor româneşti unice, notează News.ro.

Parchetul l-a desemnat în ianuarie ca suspect în furtul de artă, potrivit dosarului penal: „Echipa de anchetă a suspectat că bărbatul ar fi efectuat o investigaţie preliminară înainte de spargerea propriu-zisă”.

Surse spun că ancheta asupra lui B. nu a avut succes. B. nu se află în arest şi nu este unul dintre cei trei suspecţi în furtul de opere de artă, care urmează să compară joi în faţa instanţei din Assen pentru o audiere preliminară.

Citește și: Încă un suspect a fost arestat în cazul tezaurului furat din Olanda. Procurorii se așteaptă să găsească Coiful de la Coțofenești

Prezenţa sa la Muzeul Drents este demnă de remarcat, după cum reiese din dosarele cazului. Fără să cumpere bilet, Andrei B. a intrat în muzeul din Assen în dimineaţa zilei de 20 ianuarie. Cu o geantă mare de sport pe umăr, s-a îndreptat spre aripa în care se desfăşura expoziţia „Dacia, Imperiul de Argint şi Aur”. După ce a privit aparent calm diverse obiecte, agenţii de securitate l-au escortat afară din muzeu.

După furtul de opere de artă din 25 ianuarie, imaginile de supraveghere din muzeu au fost divulgate presei româneşti, arătându-l cel mai probabil pe B. O recepţioneră de la City Hotel De Jonge din Assen l-a recunoscut din imagini. Cu câteva zile înainte, B. încercase să rezerve o cameră la hotel, dar când a trebuit să plătească în avans şi cardul său de debit a fost refuzat, a plecat.

Românul a fost interogat pe 28 ianuarie, inițial ca martor

Poliţia din nordul Olandei a reuşit să-l localizeze pe român şi l-a interogat în 28 ianuarie, iniţial în calitate de martor. Andrei B. a declarat că nu ştia că a intrat într-un muzeu. El a susţinut că a crezut că era un dealer auto Dacia până când a dat peste comorile de artă româneşti.

Informaţiile poliţiei internaţionale au revelat că românul „vizita regulat” proprietarul a două restaurante italiene din sudul Germaniei. Potrivit autorităţilor române, acest proprietar de restaurant era coordonatorul „unei echipe de hoţi care furau obiecte de artă pe bază de comision”. Poliţia l-a suspectat ulterior de implicare în furtul de opere de artă din Assen. Detectivii cred că Andrei B. a efectuat investigaţii preliminare.

Andrei B. mai fusese în Assen, potrivit unei anchete realizate de RTL Nieuws. La 31 august anul trecut, după ce expoziţia „Dacia, Imperiul de Argint şi Aur” era deja deschisă de ceva timp, el a fost prins furând un aparat de tuns părul din nas dintr-un magazin Kruidvat din Assen. A fost condamnat la patru săptămâni de închisoare.

Joi va avea loc prima audiere preliminară în procesul penal privind comorile româneşti furate. Cei trei principali suspecţi sunt Bernhard Z. (35), Douglas W. (36) şi Jan B. (21), rezidenţi în Olanda de Nord. Potrivit Parchetului, ei sunt responsabili de furtul artefactelor, unul violent. Hoţii au folosit un exploziv pentru a sparge o uşă din aripa expoziţională a Muzeului Drents şi au spart vitrinele cu barosul.

Coiful dacic rămâne de negăsit

Pe lângă trei brăţări de aur, hoţii au furat şi celebrul Coif de la Coţofeneşti, o cască de aur unică din Imperiul Dac, datând din anul 500 î.Hr. Coiful şi brăţările au fost împrumutate de la Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti şi asigurate pentru aproape 6 milioane de euro. Aceşti bani au fost plătiţi între timp.

Poliţia olandeză a făcut tot posibilul pentru a recupera comorile româneşti. Au încercat chiar să-l interogheze pe cel mai tânăr dintre infractori, Jan B., folosind o operaţiune sub acoperire. B. a dezvăluit la momentul respectiv doar că prada era încă acolo şi că Douglas W. urma să o „ascundă”. Coiful rămâne de negăsit.

RTL Nieuws a dezvăluit anterior că banda de motociclişti Hardliners ar fi fost implicată în furtul de opere de artă. Potrivit mai multor surse, banda de motociclişti ar fi jucat un rol în recrutarea hoţilor. Coiful ar fi fost furat la ordinul unui infractor din România, al cărui nume nu este cunoscut în prezent. Parchetul olandez a declarat anterior că nu are dovezi concrete că şi Coiful a fost furat la comandă.

Procuratura a refuzat să răspundă la întrebările RTL Nieuws despre Andrei B. Muzeul Drents a refuzat, de asemenea, să comenteze întrebări privind modul în care Andrei B. a reuşit să intre în muzeu fără bilet. „Nu comentăm chestiuni legate de securitate”, a declarat un purtător de cuvânt.

Editor : Ana Petrescu

"Gaura neagră" din București: "înghite" milioane € pe an. Primăria: "Scopul nu a fost acela de a produce profit"
Digi Sport
"Gaura neagră" din București: "înghite" milioane € pe an. Primăria: "Scopul nu a fost acela de a produce profit"
