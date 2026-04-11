Video&Foto Noi imagini din satelit surprind lava vulcanului din Reunion curgând spre ocean

eruptie vulcan la reunion
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Lava incandescentă provenită de la un vulcan care erupe, din luna februarie, pe insula franceză La Reunion, din Oceanul Indian, se îndreaptă spre mare, conform unor imagini obţinute din satelit de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA).

Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 6
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 6
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 6
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 6
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 6
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 6
Fotografie aeriană cu oameni adunați pentru a urmări un flux de lavă de la vulcanul Piton de la Fournaise, în Saint-Philippe, pe insula Reunion, 2 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images
Imaginea ajustată, publicată vineri de Agenţia Spaţială Europeană (ESA), arată un nor de fum emanat de vulcanul Piton de la Fournaise, precum şi urme ale erupţiilor vulcanice anterioare, sub formă de zone maro închis în apropierea craterului, transmite sâmbătă DPA preluată de Agerpres.

Imaginea surprinsă la mijlocul lunii martie a fost obţinută de satelitul Sentinel-2 al programului european de observare a Pământului Copernicus.

Piton de la Fournaise este considerat unul dintre cei mai activi vulcani din lume şi singurul vulcan activ de pe La Reunion. Acesta a intrat înn faza de erupţie la mijlocul lunii februarie, cu pauze, dar experţii spun că această erupţie este încă în desfăşurare.

Insula La Reunion se află în Oceanul Indian, la est de Madagascar, şi are aproximativ 870.000 de locuitori, mai notează sursa citată.

