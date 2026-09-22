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Video Noi imagini din timpul vizitei lui Nicușor Dan la New York. Președintele a postat și un moment de tandrețe cu Mirabela Grădinaru

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Președintele Nicușor Dan a postat și un moment de tandrețe cu Mirabela Grădinaru. Foto: TikTok
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a făcut publice imagini noi din timpul vizitei la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU. Videoclipul postat de pagina de TikTok a surprins și un moment de tandrețe între Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, pe aeroport, înainte de zborul spre New York. „Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide”, se arată în mesajul președintelui, care însoțește imaginile.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress”, a transmis Nicuşor Dan.

În mesajul său, președintele a subliniat importanța dialogului internațional pentru România.

„Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională”, a precizat Nicuşor Dan.

@nicusordanro Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. #NicușorDan #SUA #RelațiiInternaționale #România #NewYork ♬ original sound - Nicușor Dan

Marţi, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanţii ai comunităţii româneşti din New York, cărora le-a transmis că, în ciuda multor neajunsuri pe care românii din România le resimt pe bună dreptate – corupţie, funcţionare deficitară a unor instituţii şi toate cele pe care le cunoaştem, trebuie să înţelegem bine de unde am plecat şi să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrare acum 20 de ani în Uniunea Europeană.

De asemenea, tot marți, șeful statului a participat și la dezvelirea unei plăcuțe în amintirea vizitei pe care Regina Maria a făcut-o în Statele Unite în urmă cu 100 de ani.

Editor : A.P.

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