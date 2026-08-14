Un cititor Digi24.ro a surprins imagini din dronă cu incendiul de pe șoseaua Chitilei, din Sectorul 1 al Capitalei, care a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Incendiul s-a produs pe o suprafață de 500 de metri pătrați dintr-o hală și nu au existat victime.
Într-o intervenție la Digi24 în dimineața zilei de vineri, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Eduard Ștefan a declarat că „incendiul este localizat, nemaifiind posibilități de propagare, dar colegii mei încă intervin pentru lichidarea ultimelor focare la locul intervenției”. Detalii, aici.