Un cititor Digi24.ro a surprins imagini din dronă cu incendiul de pe șoseaua Chitilei, din Sectorul 1 al Capitalei, care a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Incendiul s-a produs pe o suprafață de 500 de metri pătrați dintr-o hală și nu au existat victime.

Într-o intervenție la Digi24 în dimineața zilei de vineri, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Eduard Ștefan a declarat că „incendiul este localizat, nemaifiind posibilități de propagare, dar colegii mei încă intervin pentru lichidarea ultimelor focare la locul intervenției”. Detalii, aici.

În seara zilei de joi spre vineri, în jurul orei 3:00 dimineața, autoritățile au și emis un mesaj Ro-Alert.

„Având în vedere degajările foarte mari de fum, pentru informarea și avertizarea populației a fost trimis un mesaj RO-ALERT pentru zona din proximitate”, transmitea ISU B-IF.

Incendiul a avut loc pe strada Marginei din Sectorul 1.

Editor : M.G.