Guvernul schimbă forma proiectului legat de Pilonul II de pensii, după ce varianta inițială a generat controverse în rândul celor peste opt milioane de români care au bani în fondurile private de pensii. Potrivit unor surse Digi24, pensionarii vor putea retrage într-o primă tranșă 30% din suma totală, urmând ca restul sumei să poată fi retrasă eșalonat, lună de lună, timp de opt ani.

În urmă cu două săptămâni pe ordinea de zi a Guvernului a apărut un proiect care limita modul în care românii își pot retrage banii din Pilonul II de pensii, odată cu atingerea vârstei de pensionare.

Deși, în prezent, banii pot fi retrași integral, forma inițială a acestui proiect introducea o limită de retragere de 25% din suma totală pentru o primă tranșă. Ulterior, restul, de 75%, urma să fie încasat eșalonat, în tranșe lunare timp de zece ani.

Forma inițială a proiectului legat de Pilonul II de pensii a generat, însă, un scandal politic și o revoltă în rândul celor peste opt milioane de români care cotizează la acest pilon, astfel că proiectul nu a mai fost adoptat în acea ședință.

Potrivit surselor Digi24, noua variantă de lucru aflată în prezent pe masa Guvernului vizează tot o limită de retragere, dar de 30%, și plăți eșalonate lunar timp de opt ani.

Reprezentanții Ministerului Muncii și cei ai Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) vor dezbate aceste modificări pe parcursul săptămânii 18-22 august, iar o varianta concretă ar trebui să fie finalizată până la finalul săptămânii, a mai transmis jurnalista Digi24 Elena Crângașu.

„Este un proiect de lege pe care, dacă îl vom aproba, va fi trimis în dezbaterea parlamentară. Dar trebuie să recunoaștem că el a născut foarte multe discuții legitime în spațiul public. Pe de o parte, pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat. ASF, prin Ministerul Muncii, fără o pregătire, fără o comunicare publică, fără o dezbatere, chiar pro și contra, și fără criticile care sunt inerente la acest tip de proiecte, l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu o zi înainte cu el publicat pe pe ordinea de zi și atunci am luat decizia să îl amânăm și să îl analizăm într-o primă citire”, a fost comentariul premierului Ilie Bolojan asupra proiectului care vizează Pilonul II de pensii, transmis în urmă cu o săptămână la Digi24.

